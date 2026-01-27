В Госдуме предложили возвращать деньги за ЖКУ при плохой уборке снега

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили возвращать россиянам деньги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при плохой уборке снега.

Соответствующее обращение на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков , а также депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.

"Просим рассмотреть возможность упрощённого порядка перерасчёта платы (во внесудебном порядке на основании обращения жильцов с подтверждающими документами либо по решению суда), если зафиксирован факт невыполнения работ и их последующего выполнения силами самих жителей", - сказано в письме.

Такая мера, по словам депутатов, станет правовым основанием для прямой финансовой ответственности коммунальных организаций перед гражданами.

По их мнению, необходимо внести в законодательство изменение, закрепляющее право жителей на снижение размера коммунальных платежей в случае доказанного неисполнения управляющей компанией обязанностей по уборке снега.