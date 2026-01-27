Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили возвращать деньги за ЖКУ при плохой уборке снега - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 27.01.2026 (обновлено: 19:14 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/gosduma-2070630358.html
В Госдуме предложили возвращать деньги за ЖКУ при плохой уборке снега
В Госдуме предложили возвращать деньги за ЖКУ при плохой уборке снега - РИА Новости, 27.01.2026
В Госдуме предложили возвращать деньги за ЖКУ при плохой уборке снега
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили возвращать россиянам деньги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при плохой уборке снега. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T19:13:00+03:00
2026-01-27T19:14:00+03:00
общество
владислав даванков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/97/1548389718_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_353ce94acbe9446762d165346c28ee38.jpg
https://ria.ru/20260120/shtraf-2068924104.html
https://ria.ru/20260124/sneg-2069996214.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/97/1548389718_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2318813e8ed7b20c2cc9210c34de5b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владислав даванков, госдума рф
Общество, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуме предложили возвращать деньги за ЖКУ при плохой уборке снега

Депутаты ГД предложили возвращать людям деньги за ЖКУ при плохой уборке снега

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили возвращать россиянам деньги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при плохой уборке снега.
Соответствующее обращение на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В ГД рассказали о штрафах для управляющих компаний за плохую уборку снега
20 января, 02:49
"Просим рассмотреть возможность упрощённого порядка перерасчёта платы (во внесудебном порядке на основании обращения жильцов с подтверждающими документами либо по решению суда), если зафиксирован факт невыполнения работ и их последующего выполнения силами самих жителей", - сказано в письме.
Такая мера, по словам депутатов, станет правовым основанием для прямой финансовой ответственности коммунальных организаций перед гражданами.
По их мнению, необходимо внести в законодательство изменение, закрепляющее право жителей на снижение размера коммунальных платежей в случае доказанного неисполнения управляющей компанией обязанностей по уборке снега.
"Принятие указанного предложения усилит мотивацию управляющих компаний своевременно и качественно выполнять уборку. Кроме этого, граждане перестанут платить за неоказанные услуги", - добавляется в обращении.
Сотрудник коммунальной службы чистит от снега дорогу - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Адвокат объяснила, как вернуть деньги за плохую уборку снега
24 января, 03:10
 
ОбществоВладислав ДаванковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала