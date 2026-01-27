Госдума в I чтении приняла проект о страховании жизни с доходностью

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью.

Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он направлен на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов. Законопроект предусматривает страхование жизни с доходностью, которое подразделяется на два вида.

При страховании жизни с объявленной доходностью размер инвестиционного дохода, выплачиваемого страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, будет зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам.

В случае же страхования жизни с расчетной доходностью инвестиционный доход будет рассчитываться по формуле, указанной в договоре, и зависеть от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов, а не от деятельности страховщика. Однако договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать лишь граждане, являющиеся квалифицированными инвесторами и единовременно уплатившие страховую премию в размере 6 миллионов рублей.

Страхование жизни с расчетной доходностью станет отдельным, независимым дополнением к уже реализуемому долевому страхованию жизни, пояснял ранее один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . По его словам, оно заменит инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), договоры по которому с этого года уже не оформляются.

Аксаков обращал внимание, что "были случаи навязывания ИСЖ финансово неискушенным гражданам, которые не осознавали, что доходность по данному продукту не гарантирована". Страхование же жизни с объявленной доходностью, по мнению депутата, позволит обезопасить начинающих инвесторов от рыночных рисков.

В то же время у квалифицированных инвесторов появится возможность инвестировать средства в более рискованный и потенциально более доходный страховой продукт. В результате страхование жизни станет эффективным инструментом формирования долгосрочных накоплений населения и обеспечит дополнительный приток длинных денег в экономику страны, подчеркивал Аксаков.