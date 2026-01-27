Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили идею легализации онлайн-казино - РИА Новости, 27.01.2026
14:47 27.01.2026
В Госдуме оценили идею легализации онлайн-казино
В Госдуме оценили идею легализации онлайн-казино - РИА Новости, 27.01.2026
В Госдуме оценили идею легализации онлайн-казино
Инициатива легализации онлайн-казино в России вызывает серьезные вопросы - она преждевременна и социально опасна, реализация этой идеи возможна только при... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:47:00+03:00
2026-01-27T14:47:00+03:00
россия, анатолий аксаков, владимир путин, госдума рф
Россия, Анатолий Аксаков, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме оценили идею легализации онлайн-казино

Аксаков назвал идею легализации онлайн-казино преждевременной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Инициатива легализации онлайн-казино в России вызывает серьезные вопросы - она преждевременна и социально опасна, реализация этой идеи возможна только при строгом госконтроле и наличии надзорного органа, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что Минфин РФ предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино - планируется, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год.
В ОП выступят с инициативой по блокировке онлайн-казино в Telegram
12 января, 17:25
В ОП выступят с инициативой по блокировке онлайн-казино в Telegram
12 января, 17:25
"Инициатива легализации онлайн-казино вызывает серьезные вопросы. Речь идет не о доходах бюджета, а о социальной цене такого решения. Сегодня миллионы людей живут в условиях падения реальных доходов, высокой закредитованности и постоянного стресса. В этих условиях онлайн-казино - это прямой путь к росту игровой зависимости и разрушению семей", - прокомментировал Аксаков.
Депутат отметил, что в цифровых казино результаты формируются алгоритмами, непрозрачными для игрока. "Особенно странно, что у нас блокируют мессенджеры и соцсети, но при этом обсуждают разрешение онлайн-казино", - добавил он.
"Позиция нашей партии однозначна: пока не решены базовые социальные проблемы, здравоохранение, доходы, образование, легализация онлайн-казино преждевременна и социально опасна. Легализация возможна только при строгом госконтроле и наличии надзорного органа", - заявил депутат.
Аксаков отметил, что необходимо предусмотреть независимую сертификацию ПО и встроенного генератора случайных чисел, чтобы исключить возможность "подкручивания" результатов онлайн-рулетки. Все трансакции нужно проводить только через российские банки и платежные системы, ввести обязательную идентификацию пользователя и разумные лимиты на размеры ставок, отслеживать и блокировать незаконные и подозрительные операции.
"Оператор также должен проводить разъяснительную работу, в том числе через сайты и личные кабинеты, чтобы донести до игроков идею о том, что игра в казино - это развлечение, а не способ заработать. Для слишком азартных следует предусмотреть механизмы добровольного самоограничения, например, установки дневных лимитов на сумму ставок", - подытожил он.
В ГД опровергли использование ИИ при написании законопроекта
24 января, 13:35
В ГД опровергли использование ИИ при написании законопроекта
24 января, 13:35
 
РоссияАнатолий АксаковВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
