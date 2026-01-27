В Госдуме оценили идею легализации онлайн-казино

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Инициатива легализации онлайн-казино в России вызывает серьезные вопросы - она преждевременна и социально опасна, реализация этой идеи возможна только при строгом госконтроле и наличии надзорного органа, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что Минфин РФ предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино - планируется, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год.

"Инициатива легализации онлайн-казино вызывает серьезные вопросы. Речь идет не о доходах бюджета, а о социальной цене такого решения. Сегодня миллионы людей живут в условиях падения реальных доходов, высокой закредитованности и постоянного стресса. В этих условиях онлайн-казино - это прямой путь к росту игровой зависимости и разрушению семей", - прокомментировал Аксаков

Депутат отметил, что в цифровых казино результаты формируются алгоритмами, непрозрачными для игрока. "Особенно странно, что у нас блокируют мессенджеры и соцсети, но при этом обсуждают разрешение онлайн-казино", - добавил он.

"Позиция нашей партии однозначна: пока не решены базовые социальные проблемы, здравоохранение, доходы, образование, легализация онлайн-казино преждевременна и социально опасна. Легализация возможна только при строгом госконтроле и наличии надзорного органа", - заявил депутат.

Аксаков отметил, что необходимо предусмотреть независимую сертификацию ПО и встроенного генератора случайных чисел, чтобы исключить возможность "подкручивания" результатов онлайн-рулетки. Все трансакции нужно проводить только через российские банки и платежные системы, ввести обязательную идентификацию пользователя и разумные лимиты на размеры ставок, отслеживать и блокировать незаконные и подозрительные операции.