https://ria.ru/20260127/gosduma-2070547409.html
В Госдуме почтили память погибших в блокаду Ленинграда
В Госдуме почтили память погибших в блокаду Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
В Госдуме почтили память погибших в блокаду Ленинграда
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты в начале пленарного заседания во вторник почтили минутой молчания память погибших в дни блокады Ленинграда,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:19:00+03:00
2026-01-27T14:19:00+03:00
2026-01-27T14:19:00+03:00
общество
ленинград
россия
европа
вячеслав володин
госдума рф
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154754/07/1547540751_560:12:2290:985_1920x0_80_0_0_bae11d5c8ff2b846f9a245bab54a72a4.jpg
https://ria.ru/20260127/molodezh-2070514525.html
https://ria.ru/20260127/gryzlov-2070528914.html
ленинград
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154754/07/1547540751_301:0:2181:1410_1920x0_80_0_0_bf471ed72649fa6bae027514f1371cf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинград, россия, европа, вячеслав володин, госдума рф, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Россия, Европа, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Блокада Ленинграда (1941-1944)
В Госдуме почтили память погибших в блокаду Ленинграда
Володин и депутаты ГД почтили память погибших в дни блокады Ленинграда