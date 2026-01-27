Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме почтили память погибших в блокаду Ленинграда
В Госдуме почтили память погибших в блокаду Ленинграда
В Госдуме почтили память погибших в блокаду Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
В Госдуме почтили память погибших в блокаду Ленинграда
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты в начале пленарного заседания во вторник почтили минутой молчания память погибших в дни блокады Ленинграда,... РИА Новости, 27.01.2026
В Госдуме почтили память погибших в блокаду Ленинграда

Володин и депутаты ГД почтили память погибших в дни блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты в начале пленарного заседания во вторник почтили минутой молчания память погибших в дни блокады Ленинграда, сообщается на сайте палаты парламента.
27 января отмечается День воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
"По предложению Вячеслава Володина депутаты почтили память павших ленинградцев и всех, кто ценой своей жизни завоевал Победу и мир, минутой молчания", - сказано в сообщении.
Председатель Госдумы отметил, что, несмотря на голод, холод и обстрелы, город выстоял.
"События 82-летней давности, с одной стороны, кажутся далекими, а с другой, мы с вами видим, что многие государства Европы поддерживают неонацистов, как поддерживали в тридцатые годы Гитлера, а потом стали заложниками этой идеологии", - добавил он.
Володин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы трагическая история не повторилась.
