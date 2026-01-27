Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили изменить порядок индексации пенсий - РИА Новости, 27.01.2026
09:27 27.01.2026
В Госдуме предложили изменить порядок индексации пенсий
В Госдуме предложили изменить порядок индексации пенсий
общество
россия
сергей миронов
общество, россия, сергей миронов
Общество, Россия, Сергей Миронов
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий, сохранив принцип их повышения с учетом фактической инфляции.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
"Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации страховых и социальных пенсий: переход с ежегодной индексации к индексации ежеквартальной с учетом темпов инфляции", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству РФ исходя из показателей инфляции в России.
"Принятие законопроекта будет способствовать повышению социальной защиты граждан старшего поколения и иных получателей пенсий, укреплению доверия граждан к пенсионной системе за счёт понятного и регулярного механизма поддержания покупательной способности пенсионных выплат", – добавил он.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
7 октября 2025, 04:11
 
