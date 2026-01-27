Рейтинг@Mail.ru
04:46 27.01.2026
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за дипфейки
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за дипфейки
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков путём автоматизированной обработки данных.
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за дипфейки

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков путём автоматизированной обработки данных.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в статью 272.1 УК РФ будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
В настоящее время статьей 272.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за незаконные сбор, хранение, использование или передачу компьютерной информации с персональными данными, если они были получены в результате взлома или иного незаконного доступа. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до четырех лет.
"Внести в часть первую статьи 272.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2024, № 49, ст. 9876) изменение, после слов "сбор и (или) хранение компьютерной информации" дополнить словами ", а также их автоматизированная обработка", - сказано в проекте федерального закона.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данный законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента для борьбы с дипфейками. Он отметил, что в связи с интенсивным развитием цифровых технологий в России произошло резкое увеличение числа кибератак, случаев интернет-мошенничества и хищения средств граждан.
"Особую опасность представляют технологии дипфейков – создания поддельных аудио-, видеоматериалов, которые мошенники используют для обмана, шантажа и подрыва доверия к институтам власти", – добавил лидер партии.
Миронов подчеркнул, что ключевой этап создания дипфейка заключается в автоматизированной обработке изображения лица и голоса без прямого участия реального человека, но уголовным кодексом устанавливается ответственность за незаконную операцию с персональными данными, сбор, передачу, хранение материалов и не учитывается автоматизированная обработку данных.
"Наш законопроект предлагает внести в Уголовный кодекс понятие "автоматизированная обработка" как самостоятельное преступное деяние. Это позволит привлекать к ответственности за сам факт незаконной алгоритмической обработки чужих персональных данных - даже если они не были впоследствии распространены или сохранены", - уточнила Лантратова в разговоре с РИА Новости.
По ее словам, предлагаемое изменение не только усилит защиту конституционных прав граждан на частную жизнь и безопасность персональных данных, но и обеспечит соответствие нашего законодательства современным цифровым угрозам.
