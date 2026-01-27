Рейтинг@Mail.ru
09:19 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/germaniya-2070471714.html
В Германии сделали заявление о войне с Россией
Немецкий генерал-лейтенант Геральд Функе призвал Германию готовиться к тяжелой войне с Россией, пишет The Times. РИА Новости, 27.01.2026
Немецкий генерал Функе призвал готовиться к войне с Россией с большими потерями

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Немецкий генерал-лейтенант Геральд Функе призвал Германию готовиться к тяжелой войне с Россией, пишет The Times.
"Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемое число раненых, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день", — заявил военный.
В публикации указали, что в случае начала боевых действий количества коек в госпиталях бундесвера может не хватить, поэтому генерал рассматривает вариант с использованием гражданских больниц.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии".
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СМИ раскрыли, на что Зеленский пошел по отношению к России из-за Трампа
В миреРоссияГерманияАфганистанВладимир ПутинНАТО
 
 
