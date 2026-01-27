https://ria.ru/20260127/germaniya-2070471714.html
В Германии сделали заявление о войне с Россией
В Германии сделали заявление о войне с Россией
Немецкий генерал-лейтенант Геральд Функе призвал Германию готовиться к тяжелой войне с Россией, пишет The Times. РИА Новости, 27.01.2026
В Германии сделали заявление о войне с Россией
Немецкий генерал Функе призвал готовиться к войне с Россией с большими потерями