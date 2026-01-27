Германия движется к газовому кризису, заявил глава АдГ

БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Германия в настоящий момент движется к газовому кризису, запасы в немецких газохранилищах опустились ниже критической отметки в 38%, заявил сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла на заседании федеральных партийных органов страны.

Как отметил лидер партии, план действий на случай чрезвычайной ситуации с природным газом указывает, что уровень заполненности газовых хранилищ в Германии ниже уровня в 55%, который обычно достигается к 1 февраля, считается напряженным. "Показатель ниже 40% официально классифицируется как критический", - пояснил глава АдГ.