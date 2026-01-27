ВС России с начала года освободили 17 населенных пунктов, заявил Герасимов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ВС РФ с начала января 2026 года освободили 17 населённых пунктов, взяли под контроль более 500 квадратных километров территории в зоне СВО, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.