В Госдуме предложили сохранять номер паспорта при его замене

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили сохранять номер паспорта при его замене и убрать из него графу с местом выдачи и кодом подразделения.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным внедрить механизм сохранения серии и номера паспорта гражданина при его замене... Дополнительно предлагаем рассмотреть возможность исключения из обязательных реквизитов паспорта кода подразделения и наименования органа, выдавшего документ", - сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что изменение номера документа вызывает существенные трудности, ведь гражданину приходится своевременно актуализировать паспортные данные во множестве систем и организаций – в банках, на государственных порталах, в личных аккаунтах различных сервисов.

Парламентарии предлагают не размещать номер отдельно, а интегрировать его в структуру страницы аналогично тому, как впечатываются имя и другие персональные данные.

Также депутаты считают графы с кодом подразделения и местом выдачи документа лишними, так как эта информация может быть доступна по запросу через единые государственные базы данных.