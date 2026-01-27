Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили сохранять номер паспорта при его замене
15:57 27.01.2026
В Госдуме предложили сохранять номер паспорта при его замене
В Госдуме предложили сохранять номер паспорта при его замене
В Госдуме предложили сохранять номер паспорта при его замене

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили сохранять номер паспорта при его замене и убрать из него графу с местом выдачи и кодом подразделения.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным внедрить механизм сохранения серии и номера паспорта гражданина при его замене... Дополнительно предлагаем рассмотреть возможность исключения из обязательных реквизитов паспорта кода подразделения и наименования органа, выдавшего документ", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что изменение номера документа вызывает существенные трудности, ведь гражданину приходится своевременно актуализировать паспортные данные во множестве систем и организаций – в банках, на государственных порталах, в личных аккаунтах различных сервисов.
Парламентарии предлагают не размещать номер отдельно, а интегрировать его в структуру страницы аналогично тому, как впечатываются имя и другие персональные данные.
Также депутаты считают графы с кодом подразделения и местом выдачи документа лишними, так как эта информация может быть доступна по запросу через единые государственные базы данных.
"Принятие данной меры способно существенно снизить нагрузку на граждан, сэкономив им время и усилия на обновление множества данных при оформлении документов", - заключается в документе.
