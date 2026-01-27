https://ria.ru/20260127/gaz-2070452843.html
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа - РИА Новости, 27.01.2026
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа
Новый раунд переговоров Сербии с Россией по поводу поставок газа пройдет во второй половине февраля, заявил РИА Новости глава наблюдательного совета компании... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T04:05:00+03:00
2026-01-27T04:05:00+03:00
2026-01-27T04:05:00+03:00
сербия
белград (город)
россия
александр вулин
душан баятович
сербиягаз
газпром
сербия
белград (город)
россия
сербия, белград (город), россия, александр вулин, душан баятович, сербиягаз, газпром
Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вулин, Душан Баятович, Сербиягаз, Газпром
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа
Вулин: переговоры Сербии и России по поставкам газа пройдут в феврале