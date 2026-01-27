Рейтинг@Mail.ru
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/gaz-2070452843.html
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа - РИА Новости, 27.01.2026
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа
Новый раунд переговоров Сербии с Россией по поводу поставок газа пройдет во второй половине февраля, заявил РИА Новости глава наблюдательного совета компании... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T04:05:00+03:00
2026-01-27T04:05:00+03:00
сербия
белград (город)
россия
александр вулин
душан баятович
сербиягаз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971523_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_7aa63b4df85466fc74daeb79b82ed701.jpg
https://ria.ru/20260125/rossiya-2070079589.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971523_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3a1118bb454e0799c7fab6c950cead41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, белград (город), россия, александр вулин, душан баятович, сербиягаз, газпром
Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вулин, Душан Баятович, Сербиягаз, Газпром
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа

Вулин: переговоры Сербии и России по поставкам газа пройдут в феврале

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новый раунд переговоров Сербии с Россией по поводу поставок газа пройдет во второй половине февраля, заявил РИА Новости глава наблюдательного совета компании "Сербиягаз" Александр Вулин.
"Официальные переговоры возобновятся или продолжатся во второй половине февраля", - сказал он.
Как отметил Вулин, в Белграде с благодарностью относятся к многолетнему партнерству с Москвой в энергетической сфере. По его словам, Россия всегда внимательно относится к потребностям Сербии в вопросах поставок газа.
В конце декабря 2025 года гендиректор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович заявил, что Сербия по новому договору с "Газпромом" до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что вместе с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечивает ее потребности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Дружба России с Сербией спасена. Но дорогой ценой
25 января, 08:00
 
СербияБелград (город)РоссияАлександр ВулинДушан БаятовичСербиягазГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала