FT: США выдвинули Украине условия для предоставления гарантий безопасности
08:15 27.01.2026 (обновлено: 09:28 27.01.2026)
FT: США выдвинули Украине условия для предоставления гарантий безопасности
в мире
сша
украина
киев
мирный план сша по украине
в мире, сша, украина, киев, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Киев, Мирный план США по Украине
Вид на Капитолий
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Вид на Капитолий
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США дали понять Киеву, что предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории, сообщает издание Financial Times со ссылкой на восемь человек, знакомых с обсуждениями.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности США возможны только в случае, если Киев первым согласится на мирную сделку", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что речь идет о таком соглашении, которое, вероятно, будет подразумевать территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной
В мире США Украина Киев Мирный план США по Украине
 
 
