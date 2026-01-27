ФСБ рассекретила архивные документы о концлагере "Майданек"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Литовские предатели, находясь на службе в батальоне СС при концлагере "Майданек", участвовали в казнях узников этого "конвейера смерти", об этом рассказывается в опубликованных рассекреченных архивных документах ФСБ России.
Во вторник отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили нацистский концлагерь Освенцим (Аушвиц). Число погибших в этом лагере смерти варьируется от 1,1 до 4 миллионов человек.
"Одним из самых жутких гитлеровских лагерей смерти был концентрационный лагерь "Майданек", расположенный на окраине польского города Люблина. Первоначально лагерь носил название концентрационный лагерь войск СС "Люблин"... За время существования концлагеря "Майданек" с октября 1941 года по июль 1944 года, по данным израильского Института Катастрофы и героизма "Яд ва-Шем", узниками концлагеря смерти стало около 500 тысяч человек 54 национальностей из 28 стран. Из них около 360 тысяч погибли", - говорится в сообщении ФСБ.
В ходе боевых действий сотрудники советской военной контрразведки "Смерш" в числе прочего выявляли лиц, виновных в зверствах по отношению к советским военнопленным и мирным жителям. В конце ноября 1944 года начальник Отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" 16-го района авиабазирования 16-й Воздушной армии направил начальнику Управления контрразведки (УКР) "Смерш" 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину спецсообщение об аресте участников зверского истребления населения в Люблинском "лагере смерти" эсэсовцев, литовцев по национальности Яронима Купотаса и Владимира Меркевичаса. Оба они в начале Великой Отечественной войны добровольно перешли на сторону врага, и осенью 1941-го были направлены на службу в батальон СС при концлагере "Майданек".
В ходе следствия Купотас дал показания о невыносимых условиях содержания заключенных в "Майданеке": "В лагерь cмерти ежедневно поступало до 300 человек, которые подвергались уничтожению самыми различными способами. Для лиц, находящихся в лагере, был создан невыносимый режим, от которого люди сотнями умирали, трупы умерших от невыносимого режима впоследствии сжигались в специально приспособленных для этого печах".
Далее Купотас сообщил о своем личном участии в уничтожении заключенных концлагеря: "Находясь на службе в батальоне СС при Люблинском лагере смерти, я принимал непосредственное участие в зверском истреблении населения содержавшегося в этом лагере... В августе месяце 1942 г. под руководством лейтенанта Рачкус я в числе одиннадцати солдат из нашего батальона принимал участие в расстреле 90 человек евреев".
На спецсообщении имеется рукописная пометка о том, что Купотас и Меркевичас в конце 1944 года были приговорены советским военным трибуналом к смертной казни.
