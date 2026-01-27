ФСБ рассекретила архивные документы о концлагере "Майданек"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Литовские предатели, находясь на службе в батальоне СС при концлагере "Майданек", участвовали в казнях узников этого "конвейера смерти", об этом рассказывается в опубликованных рассекреченных архивных документах ФСБ России.

Во вторник отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили нацистский концлагерь Освенцим (Аушвиц). Число погибших в этом лагере смерти варьируется от 1,1 до 4 миллионов человек.

"Одним из самых жутких гитлеровских лагерей смерти был концентрационный лагерь "Майданек", расположенный на окраине польского города Люблина . Первоначально лагерь носил название концентрационный лагерь войск СС "Люблин"... За время существования концлагеря "Майданек" с октября 1941 года по июль 1944 года, по данным израильского Института Катастрофы и героизма "Яд ва-Шем", узниками концлагеря смерти стало около 500 тысяч человек 54 национальностей из 28 стран. Из них около 360 тысяч погибли", - говорится в сообщении ФСБ

В ходе боевых действий сотрудники советской военной контрразведки "Смерш" в числе прочего выявляли лиц, виновных в зверствах по отношению к советским военнопленным и мирным жителям. В конце ноября 1944 года начальник Отдела контрразведки ( ОКР ) "Смерш" 16-го района авиабазирования 16-й Воздушной армии направил начальнику Управления контрразведки (УКР) "Смерш" 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину спецсообщение об аресте участников зверского истребления населения в Люблинском "лагере смерти" эсэсовцев, литовцев по национальности Яронима Купотаса и Владимира Меркевичаса. Оба они в начале Великой Отечественной войны добровольно перешли на сторону врага, и осенью 1941-го были направлены на службу в батальон СС при концлагере "Майданек".

В ходе следствия Купотас дал показания о невыносимых условиях содержания заключенных в "Майданеке": "В лагерь cмерти ежедневно поступало до 300 человек, которые подвергались уничтожению самыми различными способами. Для лиц, находящихся в лагере, был создан невыносимый режим, от которого люди сотнями умирали, трупы умерших от невыносимого режима впоследствии сжигались в специально приспособленных для этого печах".

Далее Купотас сообщил о своем личном участии в уничтожении заключенных концлагеря: "Находясь на службе в батальоне СС при Люблинском лагере смерти, я принимал непосредственное участие в зверском истреблении населения содержавшегося в этом лагере... В августе месяце 1942 г. под руководством лейтенанта Рачкус я в числе одиннадцати солдат из нашего батальона принимал участие в расстреле 90 человек евреев".