https://ria.ru/20260127/frantsiya-2070637729.html
Во Франции призвал ЕС отказаться от космических технологий США
Во Франции призвал ЕС отказаться от космических технологий США - РИА Новости, 27.01.2026
Во Франции призвал ЕС отказаться от космических технологий США
Министр по вопросам высшего образования, научных исследований и космоса Франции Филипп Батист призвал страны-участницы Евросоюза отказаться от закупок... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:06:00+03:00
2026-01-27T20:06:00+03:00
2026-01-27T20:06:00+03:00
в мире
сша
франция
брюссель
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260123/niderlandy-2069888928.html
https://ria.ru/20260123/grenlandiya-2069784945.html
сша
франция
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, франция, брюссель, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Франция, Брюссель, Дональд Трамп, Евросоюз
Во Франции призвал ЕС отказаться от космических технологий США
Батист призвал ЕС отказаться от от космических технологий США из-за их политики
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр по вопросам высшего образования, научных исследований и космоса Франции Филипп Батист призвал страны-участницы Евросоюза отказаться от закупок американских компонентов в космической сфере из-за непредсказуемости внешней политики США.
В беседе с журналистами на полях европейской космической конференции в Брюсселе
министр заявил о "крайней непредсказуемости нашего главного союзника", которая вытекает из непоследовательной внешней политики президента США Дональда Трампа
.
"Нам нужно разработать европейские (спутниковые) группировки, что означает отсутствие американского "аварийного выключателя"… Первым шагом должен стать своего рода "Закон о покупке европейского". Давайте прекратим покупать готовые компоненты, которые не являются европейскими", - привело агентство Рейтер слова Батиста.
Министр отметил, что спутниковый интернет Starlink могут в любое время отключить по желанию американского предпринимателя Илона Маска, который владеет компанией SpaceX, реализующей этот проект.
По данным агентства, угроза американского превосходства спровоцировала консолидацию среди европейских компаний, работающих в космической отрасли.
Крупнейшие европейские спутниковые организации Airbus, Thales и Leonardo в октябре 2025 года объявили о слиянии на сумму в 7 миллиардов долларов, чтобы конкурировать со SpaceX и Starlink. Новая компания может начать работу в 2027 году при одобрении со стороны регуляторов и выполнении других условий.