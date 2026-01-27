Во Франции призвал ЕС отказаться от космических технологий США

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр по вопросам высшего образования, научных исследований и космоса Франции Филипп Батист призвал страны-участницы Евросоюза отказаться от закупок американских компонентов в космической сфере из-за непредсказуемости внешней политики США.

Дональда Трампа. В беседе с журналистами на полях европейской космической конференции в Брюсселе министр заявил о "крайней непредсказуемости нашего главного союзника", которая вытекает из непоследовательной внешней политики президента США

"Нам нужно разработать европейские (спутниковые) группировки, что означает отсутствие американского "аварийного выключателя"… Первым шагом должен стать своего рода "Закон о покупке европейского". Давайте прекратим покупать готовые компоненты, которые не являются европейскими", - привело агентство Рейтер слова Батиста.

Министр отметил, что спутниковый интернет Starlink могут в любое время отключить по желанию американского предпринимателя Илона Маска, который владеет компанией SpaceX, реализующей этот проект.

По данным агентства, угроза американского превосходства спровоцировала консолидацию среди европейских компаний, работающих в космической отрасли.