Во Франции призвал ЕС отказаться от космических технологий США - РИА Новости, 27.01.2026
20:06 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/frantsiya-2070637729.html
Во Франции призвал ЕС отказаться от космических технологий США
Во Франции призвал ЕС отказаться от космических технологий США - РИА Новости, 27.01.2026
Во Франции призвал ЕС отказаться от космических технологий США
Министр по вопросам высшего образования, научных исследований и космоса Франции Филипп Батист призвал страны-участницы Евросоюза отказаться от закупок... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:06:00+03:00
2026-01-27T20:06:00+03:00
в мире
сша
франция
брюссель
дональд трамп
евросоюз
в мире, сша, франция, брюссель, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Франция, Брюссель, Дональд Трамп, Евросоюз
Во Франции призвал ЕС отказаться от космических технологий США

Батист призвал ЕС отказаться от от космических технологий США из-за их политики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр по вопросам высшего образования, научных исследований и космоса Франции Филипп Батист призвал страны-участницы Евросоюза отказаться от закупок американских компонентов в космической сфере из-за непредсказуемости внешней политики США.
В беседе с журналистами на полях европейской космической конференции в Брюсселе министр заявил о "крайней непредсказуемости нашего главного союзника", которая вытекает из непоследовательной внешней политики президента США Дональда Трампа.
"Нам нужно разработать европейские (спутниковые) группировки, что означает отсутствие американского "аварийного выключателя"… Первым шагом должен стать своего рода "Закон о покупке европейского". Давайте прекратим покупать готовые компоненты, которые не являются европейскими", - привело агентство Рейтер слова Батиста.
Министр отметил, что спутниковый интернет Starlink могут в любое время отключить по желанию американского предпринимателя Илона Маска, который владеет компанией SpaceX, реализующей этот проект.
По данным агентства, угроза американского превосходства спровоцировала консолидацию среди европейских компаний, работающих в космической отрасли.
Крупнейшие европейские спутниковые организации Airbus, Thales и Leonardo в октябре 2025 года объявили о слиянии на сумму в 7 миллиардов долларов, чтобы конкурировать со SpaceX и Starlink. Новая компания может начать работу в 2027 году при одобрении со стороны регуляторов и выполнении других условий.
В миреСШАФранцияБрюссельДональд ТрампЕвросоюз
 
 
