Франция раскритиковала слова Рютте о США и Европе, пишет Politico - РИА Новости, 27.01.2026
15:33 27.01.2026
Франция раскритиковала слова Рютте о США и Европе, пишет Politico
Франция раскритиковала слова Рютте о США и Европе, пишет Politico - РИА Новости, 27.01.2026
Франция раскритиковала слова Рютте о США и Европе, пишет Politico
Руководство Франции резко отреагировало на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа неспособна защитить себя без помощи США, сообщает РИА Новости, 27.01.2026
в мире
франция
сша
европа
марк рютте
дональд трамп
жан-ноэль барро
нато
в мире, франция, сша, европа, марк рютте, дональд трамп, жан-ноэль барро, нато, politico, европарламент, удары сша по венесуэле
В мире, Франция, США, Европа, Марк Рютте, Дональд Трамп, Жан-Ноэль Барро, НАТО, Politico, Европарламент, Удары США по Венесуэле
Франция раскритиковала слова Рютте о США и Европе, пишет Politico

Politico: Франция резко отреагировала на риторику Рютте по поводу США и Европы

© REUTERS / Yves Herman Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте
© REUTERS / Yves Herman
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Руководство Франции резко отреагировало на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа неспособна защитить себя без помощи США, сообщает во вторник издание Politico.
Рютте в понедельник в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что не возражает против публикации президентом США Дональдом Трампом их переписки. Генсек НАТО объяснил похвалы в адрес Трампа тем, что, по его мнению, американский лидер делает "много хорошего". Рютте также призвал ЕС перестать мечтать о том, что объединение сможет защищать себя без помощи США.
Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе
На Западе набросились на Рютте после дерзких слов о России в Давосе
22 января, 15:00
"Французское правительство резко ответило Марку Рютте после того, как генсек НАТО заявил, что Европа не может защищать себя без США", - говорится в публикации.
В частности, критике слова Рютте подверг министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны брать на себя ответственность за собственную безопасность. Даже США с этим согласны. Это европейская опора НАТО", - написал глава МИД Франции на своей странице в социальной сети Х.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе
Рютте оправдал угрозы Трампа в адрес Гренландии
26 января, 19:25
Помимо Барро, целый ряд видных представителей Франции раскритиковали слова Рютте. Представлявшая ранее Францию при НАТО Мюриэль Доменак сочла неправильными как сам вопрос генсеку альянса, так и ответ Рютте на него. В пользу "европейского столпа" НАТО высказалась и глава минобороны Франции Катрин Вотрен, пусть и не упомянув высказывания Рютте напрямую, напоминает Politico.
Ранее во вторник Рютте раскритиковала и депутат Европарламента от французской правой партии "Горизонты" Натали Луазо, которая заявила, что европейцам не нужен "фанатик Трампа".
Трамп 20 января опубликовал сообщение от Рютте, в котором тот обещал найти способ разрешить ситуацию вокруг Гренландии. В этом же сообщении генсек альянса обещал при общении со СМИ на полях форума в Давосе указать на достижения лидера США в Сирии, Газе и на Украине.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
Генсек НАТО оправдался за то, что назвал Трампа "папочкой"
26 ноября 2025, 11:34
 
В мире Франция США Европа Марк Рютте Дональд Трамп Жан-Ноэль Барро НАТО Politico Европарламент Удары США по Венесуэле
 
 
