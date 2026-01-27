Франция раскритиковала слова Рютте о США и Европе, пишет Politico

ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Руководство Франции резко отреагировало на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа неспособна защитить себя без помощи США, сообщает во вторник издание Politico.

Рютте в понедельник в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что не возражает против публикации президентом США Дональдом Трампом их переписки. Генсек НАТО объяснил похвалы в адрес Трампа тем, что, по его мнению, американский лидер делает "много хорошего". Рютте также призвал ЕС перестать мечтать о том, что объединение сможет защищать себя без помощи США.

"Французское правительство резко ответило Марку Рютте после того, как генсек НАТО заявил, что Европа не может защищать себя без США", - говорится в публикации.

Жан-Ноэль Барро. В частности, критике слова Рютте подверг министр иностранных дел Франции

"Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны брать на себя ответственность за собственную безопасность. Даже США с этим согласны. Это европейская опора НАТО", - написал глава МИД Франции на своей странице в социальной сети Х.

Помимо Барро, целый ряд видных представителей Франции раскритиковали слова Рютте. Представлявшая ранее Францию при НАТО Мюриэль Доменак сочла неправильными как сам вопрос генсеку альянса, так и ответ Рютте на него. В пользу "европейского столпа" НАТО высказалась и глава минобороны Франции Катрин Вотрен, пусть и не упомянув высказывания Рютте напрямую, напоминает Politico

Ранее во вторник Рютте раскритиковала и депутат Европарламента от французской правой партии "Горизонты" Натали Луазо, которая заявила, что европейцам не нужен "фанатик Трампа".