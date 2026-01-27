Рейтинг@Mail.ru
Словакии следует отказаться от приглашения в Совет мира, считает Фицо
15:32 27.01.2026
Словакии следует отказаться от приглашения в Совет мира, считает Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что от приглашения вступить в инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" республике следует... РИА Новости, 27.01.2026
Словакии следует отказаться от приглашения в Совет мира, считает Фицо

БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что от приглашения вступить в инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" республике следует отказаться.
"Говорю сейчас за себя, я думаю, что с большой благодарностью Словакии следовало бы отказаться от этого приглашения", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 во вторник.
Он заявил, что Словакия по-прежнему будет страной, которая выступает за мир, но она не может присоединяться к объединениям, где требуются финансовые взносы и не до конца ясны принципы и условия их функционирования.
В понедельник президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что дискуссия о возможном присоединении к "Совету мира" по Газе может быть только после тщательного изучения условий участия в нем, министерству иностранных дел поручено подготовить соответствующий анализ.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств. В конце января 18 стран подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.
Премьер Италии попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира
