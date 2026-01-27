https://ria.ru/20260127/fitso-2070562113.html
После завершения конфликта в Украине бизнес побежит в Россию, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все, ломая ноги, побегут в Россию делать бизнес. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:07:00+03:00
