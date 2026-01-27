Фицо оценил российских поставщиков нефти и газа

БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Поставщики нефти и газа из РФ всегда были надежными, а в условиях запрета ЕС на импорт российского газа Словакии придется задаваться вопросом, будут ли ее интересы учитываться, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
"У нас всегда были корректные отношения с поставщиками нефти и газа из РФ, это были надежные поставщики, а сегодня мы должны надеяться на готовность западных стран направлять газ дальше на восток к нам, поскольку может возникнуть ситуация, что будет недостаток сырья, и потом мы будем спрашивать, будут ли крупные страны учитывать государственные интересы таких маленьких стран, как Словакия?", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 во вторник.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
В понедельник Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а ранее во вторник - энергетическим самоубийством.
