Фицо оценил российских поставщиков нефти и газа

БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Поставщики нефти и газа из РФ всегда были надежными, а в условиях запрета ЕС на импорт российского газа Словакии придется задаваться вопросом, будут ли ее интересы учитываться, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.