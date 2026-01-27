Рейтинг@Mail.ru
Фицо назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством - РИА Новости, 27.01.2026
14:26 27.01.2026
Фицо назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством
Фицо назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством - РИА Новости, 27.01.2026
Фицо назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал отказ Европейского союза от газа из РФ энергетическим самоубийством. РИА Новости, 27.01.2026
в мире
словакия
россия
украина
роберт фицо
евросоюз
турецкий поток
словакия
россия
украина
в мире, словакия, россия, украина, роберт фицо, евросоюз, турецкий поток
В мире, Словакия, Россия, Украина, Роберт Фицо, Евросоюз, Турецкий поток
Фицо назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством

Фицо назвал отказ ЕС от российского газа энергетическим самоубийством

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал отказ Европейского союза от газа из РФ энергетическим самоубийством.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
"Вы знаете мое мнение, это завершение энергетического самоубийства Европейского союза. За это глупое идеологическое решение мы все заплатим. Вы знаете, что первый шаг, который нанес нам значительный ущерб, это остановка транзита российского газа через территорию Словакии, это решение принял украинский президент и это решение стоит нам до 500 миллионов евро в год, это потери на транзитных сборах за газ, который мы по нашим трубопроводам транспортировали дальше в Европу", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 во вторник.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".
Работник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортношго подразделения в городе Вельке-Капушаны - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Словакия подаст в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа
26 января, 14:44
26 января, 14:44
 
В миреСловакияРоссияУкраинаРоберт ФицоЕвросоюзТурецкий поток
 
 
