СМИ: финский премьер Орпо внезапно высказался о Путине

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путинымi.
"На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло", — пишет газета Iltalehti.
По словам премьера, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно. В какой-то момент европейские страны должны начать переговоры с Россией, поскольку от нее, считает Орпо, зависит мир на Украине.
В декабре Орпо в интервью Financial Times настоятельно призвал ЕС выделять больше средств на оборону границы из-за якобы российской угрозы.
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.