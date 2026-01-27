Рейтинг@Mail.ru
06:25 27.01.2026 (обновлено: 09:22 27.01.2026)
СМИ: финский премьер Орпо внезапно высказался о Путине
СМИ: финский премьер Орпо внезапно высказался о Путине

Iltalehti: премьер Финляндии Орпо выразил желание встретиться с Путиным

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путинымi.
"На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло", — пишет газета Iltalehti.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ситуация с Гренландией повлияла на отношения ЕС и США, заявил Орпо
23 января, 10:56
По словам премьера, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно. В какой-то момент европейские страны должны начать переговоры с Россией, поскольку от нее, считает Орпо, зависит мир на Украине.
В декабре Орпо в интервью Financial Times настоятельно призвал ЕС выделять больше средств на оборону границы из-за якобы российской угрозы.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Финляндии назвали отказ Европы от российского газа стратегической ошибкой
Вчера, 23:37
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Финляндия еще не приняла решение по участию в Совете мира по Газе
22 января, 11:20
 
Заголовок открываемого материала