ФБР задержало подозреваемого в угрозах агенту на фоне беспорядков

По его словам, это уже второй подобный арест за последние дни.

Беспорядки в городе начались на фоне рейдов иммиграционной службы (ICE), которые привели к двум инцидентам стрельбы со смертельным исходом. 7 января сотрудник ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий.