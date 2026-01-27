Рейтинг@Mail.ru
05:01 27.01.2026 (обновлено: 11:13 27.01.2026)
ФБР задержало подозреваемого в угрозах агенту на фоне беспорядков
ФБР задержало подозреваемого в угрозах агенту на фоне беспорядков
в мире, миннеаполис, миннесота, кэш патель, фбр
В мире, Миннеаполис, Миннесота, Кэш Патель, ФБР
© REUTERS / Tim EvansСтолкновения во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
© REUTERS / Tim Evans
Столкновения во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. ФБР арестовало еще одного человека, подозреваемого в использовании украденных во время беспорядков в Миннеаполисе данных для угроз в адрес сотрудника бюро и его семьи, сообщил глава ведомства Кэш Патель.
По сообщениям ФБР, 14 января в Миннеаполисе, штат Миннесота, во время протестов против миграционной политики был разгромлен автомобиль одного из сотрудников и похищена часть его вещей.
"Этим вечером ФБР арестовало еще одного человека, который, предположительно, использовал часть украденной идентификационной информации, чтобы угрожать агенту ФБР и его семье, включая детей", - написал Патель в соцсети Х.
По его словам, это уже второй подобный арест за последние дни.
Беспорядки в городе начались на фоне рейдов иммиграционной службы (ICE), которые привели к двум инцидентам стрельбы со смертельным исходом. 7 января сотрудник ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий.
Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с демонстрантами возле отеля, где, как сообщается, проживает Грег Бовино, в штате Миннесота - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса
В миреМиннеаполисМиннесотаКэш ПательФБР
 
 
