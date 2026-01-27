Эстония построила пять бункеров из 605 на границе, заявили в посольстве

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Подготовка Эстонии к обороне на границе с РФ не "усиленная", за 4 года построено 5 бункеров, осталось возвести 600 сооружений, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.