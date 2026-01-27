Рейтинг@Mail.ru
Эстония построила пять бункеров из 605 на границе, заявили в посольстве - РИА Новости, 27.01.2026
07:49 27.01.2026
Эстония построила пять бункеров из 605 на границе, заявили в посольстве
Эстония построила пять бункеров из 605 на границе, заявили в посольстве - РИА Новости, 27.01.2026
Эстония построила пять бункеров из 605 на границе, заявили в посольстве
Подготовка Эстонии к обороне на границе с РФ не "усиленная", за 4 года построено 5 бункеров, осталось возвести 600 сооружений, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2026
эстония, россия, таллин, ханно певкур
Эстония, Россия, Таллин, Ханно Певкур
Эстония построила пять бункеров из 605 на границе, заявили в посольстве

Абилов: Эстония построила всего пять бункеров из 605 на границе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Эстонии и ЕС
Флаги Эстонии и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Эстонии и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Подготовка Эстонии к обороне на границе с РФ не "усиленная", за 4 года построено 5 бункеров, осталось возвести 600 сооружений, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"Можно ли назвать такое строительство "усиленным"? Спустя почти четыре года активных спекуляций на тему "российской угрозы" в декабре 2025 года было объявлено о завершении возведения 5 бункеров. Несложно посчитать, сколько времени займет при нынешних темпах строительство запланированных 600 таких сооружений", - сказал он.
По словам высокопоставленного дипломата, Россия не имеет намерения нападать на Эстонию, это недавно подтвердили даже эстонские спецслужбы.
"Нестрашно, ведь в таком случае у эстонцев появятся дополнительные места "для хранения картофеля". Это, кстати, слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура", - отметил Абилов.
ЭстонияРоссияТаллинХанно Певкур
 
 
