Камран Абилов: Эстония пытается ограничить судоходство России на Балтике

Временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов рассказал в интервью РИА Новости, почему подготовку Эстонии к обороне на границе с РФ нельзя назвать усиленной, и как Таллин пытается воспрепятствовать российскому судоходству в Балтийском море.

– Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах, подписанные в 2014 году, до сих пор не ратифицированы парламентами стран и соответственно не вступили в силу. Есть ли необходимость сейчас в ратификации этих документов? Или по прошествии более десяти лет договоры нуждаются в доработке? Выходила ли российская сторона с предложением переподписать их?

– Подходы Российской Федерации к Договору о государственной границе и Договору о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах остаются неизменными. Необходимость ратификации подписанных соглашений обсуждалась вплоть до февраля 2022 года. Примечательно, что в мае того же года эстонский парламент отклонил законопроект об отзыве подписей на договорах "за отсутствием юридических оснований". При этом было заявлено, что в условиях "российской агрессии" возвращаться к вопросу ратификации эстонская сторона не собирается. С учетом враждебной позиции официального Таллина возобновление переговорного процесса на нынешнем этапе полагаем невозможным.

– По сообщениям некоторых СМИ, власти Эстонии в документах некоторых эстонцев, родившихся на территории Печорского района Псковской области, теперь указывают место рождения "Эстония" вместо "Россия". Как вы можете это прокомментировать? Заявляла ли российская сторона о недопустимости таких отметок в документах? Есть ли у России альтернативные варианты, как этому противостоять, например, родившимся в Тарту указывать в документах место рождения город Юрьев, Российская Федерация?

– Действительно, осенью 2025 года министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил о "решении многолетней проблемы", с которой он столкнулся еще будучи журналистом: в паспортах двух граждан Эстонии Печорский район, где они родились, "вошел" в состав Эстонской Республики. Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы.

– Ранее власти Эстонии перекрыли автомобильную дорогу, проходящую через территорию Псковской области в районе так называемого "Саатсеского сапога". По заявлению Таллина, решение принято, чтобы "предотвратить возможные провокации и инциденты". Открыта ли дорога сейчас? Некоторые аналитики связывают действия эстонских властей с притязаниями Таллина на некоторые российские территории. Как вы это оцениваете?

– В свете того, что договор о государственной границе так и не был ратифицирован, участки транзитного прохода (проезда) через территорию сопредельных государств определяются решениями пограничных представителей Российской Федерации и Эстонской Республики, закрепленными в соответствующем протоколе 1996 года. Начиная с 2023 года, в эстонских СМИ на регулярной основе появляется информация о скором закрытии "русскими" возможности транзитного проезда по "Саатсескому сапогу". Похоже, что не дождавшись такого решения, в октябре 2025 года эстонская сторона ввела для своих граждан запрет на передвижение по дороге, проходящей через этот район, и заявила о намерении установить физические барьеры, а также сомкнуть разрыв в ограждениях.

В настоящее время вокруг "сапога" начато строительство дорожной инфраструктуры. Асфальтирование объездной дороги планируется завершить в октябре 2026 года. До этого времени эстонцы, проживающие в деревне Лутепяэ, фактически отрезаны от соседей.

– Эстония совместно с партнерами по "обороне" – Латвией и Литвой – усиленно копает рвы и строит забор на границе с Российской Федерацией. Является ли это попыткой переключить внимание населения от внутренних экономических проблем к мнимой "российской угрозе"?

– Можно ли назвать такое строительство "усиленным"? Спустя почти четыре года активных спекуляций на тему "российской угрозы" в декабре 2025 года было объявлено о завершении возведения пяти бункеров. Несложно посчитать, сколько времени займет при нынешних темпах строительство запланированных 600 таких сооружений. При этом то, что Россия не имеет намерения нападать на Эстонию, недавно подтвердили даже местные спецслужбы. Не страшно, ведь в таком случае у эстонцев появятся дополнительные места "для хранения картофеля". Это, кстати, слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

В Таллине анонсируют, что начиная с этого года на военные расходы будет выделяться 5,4% ВВП (был даже введен специальный налог – на нужды обороны). Вместе с тем такое расточительство лишь усугубляет и без того сложное социально-экономическое положение в стране, которое стало закономерным итогом курса на отказ от взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной. Уверенность в завтрашнем дне простых эстоноземельцев наглядно отражает индекс потребительского доверия, который на декабрь 2025 года составил - 26,6% (с другой стороны, в январе прошлого года он был и того ниже – 38,4%). Специально для эстонских журналистов, которые, уверен, будут комментировать это интервью: несмотря на то беспрецедентное число ограничений, которые были введены в отношении нашей страны, соответствующий показатель для России заметно выше.

– Эстонские СМИ писали, что из страны с начала 2025 года были выдворены более 100 граждан России. Действительно ли это так? Сколько граждан Российской Федерации депортировано из Эстонии в прошлом году и по какой причине? Обращаются ли граждане Российской Федерации в суды, чтобы оспорить выдворение? Какую помощь им оказывает посольство Российской Федерации?

– Согласно отчетам департамента полиции и погранохраны Эстонии, за прошедший год было выдворено из страны более сотни наших граждан, причем некоторые из них – виртуально. Так, в декабре 2025 года официальные власти объявили о выдворении двух монахинь, работавших при Нарвском кафедральном соборе, которые на момент выдворения уже находились в России. При этом надо учитывать, что причиной для выдворения могут выступать абсолютно различные обстоятельства, послужившие основанием для отказа в продлении вида на жительство. Не стоит исключать и возможность политизированного подхода по отношению к нашим гражданам, однако такие случаи до сегодняшнего дня носили единичный характер. Возможность оспорить решение в судебных органах существует, однако на практике соотечественники сталкиваются с рядом сложностей как в финансовом плане, так и организационном. Со своей стороны, посольство продолжает следить за ситуацией, в случае необходимости и при наличии оснований оперативно оформляет проездные документы, в том числе, свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.

– Правительство Эстонии одобрило запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2026 года. Есть ли данные, сколько потеряла Эстония в связи с отказом от покупки российского газа? Покупает ли сейчас Эстония российский газ через посредников? Выходит ли это дороже?

– Поставки российского СПГ не были значимым источником топлива. По нашим подсчетам, больший урон экономике страны нанес выход из БРЭЛЛ в начале прошлого года. В счетах за электричество, например, появились такие статьи как плата за балансирующую мощность и надежность снабжения.

– Парламент Эстонии принял законопроект о праве топить "опасные и подозрительные суда", в комментарии к документу обозначено, что инициатива даст эстонским военным право наносить удары даже по гражданским судам, если они увидят в них угрозу важным объектам страны. При этом Эстония в последнее время регулярно пытается задержать суда, следующие в Российскую Федерацию. Какую цель преследуют эстонские власти? На ваш взгляд, связано ли это с попытками вытеснить Российскую Федерацию из Балтийского моря? Как Россия может этому противостоять?