Рейтинг@Mail.ru
Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтике, заявил Абилов - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/estonija-2070469921.html
Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтике, заявил Абилов
Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтике, заявил Абилов - РИА Новости, 27.01.2026
Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтике, заявил Абилов
Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтийском море, применение вооруженной силы против моряков недопустимо, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:07:00+03:00
2026-01-27T09:07:00+03:00
в мире
эстония
россия
балтийское море
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994022545_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_487276f42821e7e4bf313da36d8e7c29.jpg
https://ria.ru/20260127/rossijane-2070465109.html
эстония
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994022545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7d5c362580da5c5820887872c8d3e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, балтийское море, оон
В мире, Эстония, Россия, Балтийское море, ООН
Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтике, заявил Абилов

Посол Абилов: Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтийском море

© AP Photo / Hendrik OsulaЭстонский военный корабль в Балтийском море
Эстонский военный корабль в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Hendrik Osula
Эстонский военный корабль в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтийском море, применение вооруженной силы против моряков недопустимо, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
Ранее парламент Эстонии принял законопроект о праве топить "опасные и подозрительные суда", в комментарии к документу обозначено, что инициатива даст эстонским военным право наносить удары даже по гражданским судам, если они увидят в них угрозу важным объектам страны.
«
"Очевидно, принятием подобных законов в Эстонии пытаются ограничить свободу судоходства, причем не только для России, но и для всех иных государств, которые сохраняют взаимовыгодные экономические связи с нашей страной", - сказал он.
"Хотели бы обратить внимание, что согласно конвенции ООН по морскому праву, никто не может препятствовать свободе судоходства, если судно не нарушает его основные принципы, однако даже в таком случае недопустимо применять вооруженные силы против моряков", - сказал высокопоставленный дипломат.
Посольство России в Таллине - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россияне могут оспорить в суде выдворение из Эстонии, заявил посол Абилов
08:18
 
В миреЭстонияРоссияБалтийское мореООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала