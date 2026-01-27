Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтике, заявил Абилов

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтийском море, применение вооруженной силы против моряков недопустимо, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
Ранее парламент Эстонии принял законопроект о праве топить "опасные и подозрительные суда", в комментарии к документу обозначено, что инициатива даст эстонским военным право наносить удары даже по гражданским судам, если они увидят в них угрозу важным объектам страны.
«
"Очевидно, принятием подобных законов в Эстонии пытаются ограничить свободу судоходства, причем не только для России, но и для всех иных государств, которые сохраняют взаимовыгодные экономические связи с нашей страной", - сказал он.
"Хотели бы обратить внимание, что согласно конвенции ООН по морскому праву, никто не может препятствовать свободе судоходства, если судно не нарушает его основные принципы, однако даже в таком случае недопустимо применять вооруженные силы против моряков", - сказал высокопоставленный дипломат.