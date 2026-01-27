Франция запретит чиновникам использовать Zoom, пишет Politico

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Франция введет запрет на использование чиновниками Zoom, Teams, Google Meet и других американских сервисов для проведения видеоконференций, пишет издание Politico со ссылкой на канцелярию премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню.

В качестве альтернативы французским чиновникам будет предложено пользоваться сервисом Visio, разработанным межведомственным управлением страны по цифровым технологиям (DINUM). По данным издания, на сегодняшний день Visio пользуется около 40 тысяч чиновников, однако DINUM планирует в дальнейшем увеличить число до 250 тысяч.