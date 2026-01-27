Рейтинг@Mail.ru
Франция запретит чиновникам использовать Zoom, пишет Politico - РИА Новости, 27.01.2026
23:51 27.01.2026
Франция запретит чиновникам использовать Zoom, пишет Politico
Франция запретит чиновникам использовать Zoom, пишет Politico
в мире, франция, себастьян лекорню, google
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Google
© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Depositphotos.com / stockasso
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Франция введет запрет на использование чиновниками Zoom, Teams, Google Meet и других американских сервисов для проведения видеоконференций, пишет издание Politico со ссылкой на канцелярию премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню.
"Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы, включая Google Meet, Zoom и Teams, для видеоконференций", - говорится в статье.
В качестве альтернативы французским чиновникам будет предложено пользоваться сервисом Visio, разработанным межведомственным управлением страны по цифровым технологиям (DINUM). По данным издания, на сегодняшний день Visio пользуется около 40 тысяч чиновников, однако DINUM планирует в дальнейшем увеличить число до 250 тысяч.
Ранее министр-делегат по вопросам государственной службы Давид Амьель заявил, что госорганы Франции намерены к 2027 году отказаться от американских платформ для организации видеоконференций в рамках укрепления цифрового суверенитета страны и усилий по экономии госсредств.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Евродепутат призвала ЕС отказаться от оборудования американских компаний
19 января, 18:31
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюGoogle
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
