https://ria.ru/20260127/es-2070660316.html
Франция запретит чиновникам использовать Zoom, пишет Politico
Франция запретит чиновникам использовать Zoom, пишет Politico - РИА Новости, 27.01.2026
Франция запретит чиновникам использовать Zoom, пишет Politico
Франция введет запрет на использование чиновниками Zoom, Teams, Google Meet и других американских сервисов для проведения видеоконференций, пишет издание... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T23:51:00+03:00
2026-01-27T23:51:00+03:00
2026-01-27T23:51:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg
https://ria.ru/20260119/es-2068868859.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_01df6445bdb06887cb42e0024c7071d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, себастьян лекорню, google
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Google
Франция запретит чиновникам использовать Zoom, пишет Politico
Politico: Франция запретит чиновникам использовать Google Meet и Zoom
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Франция введет запрет на использование чиновниками Zoom, Teams, Google Meet и других американских сервисов для проведения видеоконференций, пишет издание Politico со ссылкой на канцелярию премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню.
"Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы, включая Google
Meet, Zoom и Teams, для видеоконференций", - говорится в статье.
В качестве альтернативы французским чиновникам будет предложено пользоваться сервисом Visio, разработанным межведомственным управлением страны по цифровым технологиям (DINUM). По данным издания, на сегодняшний день Visio пользуется около 40 тысяч чиновников, однако DINUM планирует в дальнейшем увеличить число до 250 тысяч.
Ранее министр-делегат по вопросам государственной службы Давид Амьель заявил, что госорганы Франции
намерены к 2027 году отказаться от американских платформ для организации видеоконференций в рамках укрепления цифрового суверенитета страны и усилий по экономии госсредств.