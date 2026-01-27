Рейтинг@Mail.ru
18:09 27.01.2026
Мужа и подругу активистки Новиковой освободили из-под стражи
в мире
франция
россия
по (франция)
франция
россия
по (франция)
в мире, франция, россия, по (франция)
В мире, Франция, Россия, По (Франция)
ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Мужа и подругу российской активистки Анны Новиковой, обвиняемой в шпионаже во Франции, освободили из-под стражи спустя несколько дней заключения, сообщил РИА Новости французский адвокат россиянки Филипп де Вёль.
На прошлой неделе муж и подруга Новиковой были задержаны после допроса в городе По на юго-западе Франции.
"Я снова посетил Анну в тюрьме. Она чувствует себя хорошо. Ее мужа освободили из тюрьмы. Я пока не знаю, фигурирует ли он в этом деле. Что касается ее подруги, ее тоже отпустили, но я не думаю, что она причастна к делу", - рассказал адвокат во вторник.
Ранее де Вёль сообщал, что готовит запрос о временном освобождении Новиковой. По его словам, дело его подзащитной имеет политический характер, расследование может продлиться два-три года.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.
Parisien со ссылкой на прокуратуру сообщала, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.
Заголовок открываемого материала