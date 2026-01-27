Хорватия потребовала заранее предупреждать о въезде российских дипломатов

БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Власти Хорватии в свете новых ограничений со стороны ЕС потребовали от посольства России за два дня предупреждать о въезде дипломатов и административно-технического персонала, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в Загребе.