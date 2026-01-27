Рейтинг@Mail.ru
Хорватия потребовала заранее предупреждать о въезде российских дипломатов
16:24 27.01.2026
Хорватия потребовала заранее предупреждать о въезде российских дипломатов
Власти Хорватии в свете новых ограничений со стороны ЕС потребовали от посольства России за два дня предупреждать о въезде дипломатов
2026
Хорватия потребовала заранее предупреждать о въезде российских дипломатов

Хорватия потребовала от посольства РФ за 2 дня предупреждать о въезде дипломатов

Флаги на здании посольства Республики Хорватия
Флаги на здании посольства Республики Хорватия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Власти Хорватии в свете новых ограничений со стороны ЕС потребовали от посольства России за два дня предупреждать о въезде дипломатов и административно-технического персонала, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в Загребе.
"Власти Хорватии по линии МИД доставили официальную ноту о том, что посольство Российской Федерации теперь должно уведомлять за два рабочих дня о планируемом въезде в Хорватию дипломатов или административно-технических сотрудников российского посольства", - сказали агентству в посольстве РФ.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить другое государство - член ЕС или проехать транзитом через него. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января 2026 года.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Посол в Швейцарии прокомментировал ограничения на перемещения дипломатов
22 декабря 2025, 06:25
 
