Хорватия потребовала заранее предупреждать о въезде российских дипломатов

БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Власти Хорватии в свете новых ограничений со стороны ЕС потребовали от посольства России за два дня предупреждать о въезде дипломатов и административно-технического персонала, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в Загребе.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить другое государство - член ЕС или проехать транзитом через него. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января 2026 года.
22 декабря 2025, 06:25