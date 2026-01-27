https://ria.ru/20260127/es-2070576910.html
Польша намерена за счет программы SAFE укрепить границу, заявил Туск
Польша намерена за счет программы SAFE укрепить границу, заявил Туск - РИА Новости, 27.01.2026
Польша намерена за счет программы SAFE укрепить границу, заявил Туск
Польша намерена за счет европейской программы SAFE укрепить границу и развить военную промышленность, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:52:00+03:00
2026-01-27T15:52:00+03:00
2026-01-27T15:52:00+03:00
в мире
польша
испания
италия
дональд туск
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg
https://ria.ru/20260105/tusk-2066452894.html
польша
испания
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, испания, италия, дональд туск, евросоюз, нато
В мире, Польша, Испания, Италия, Дональд Туск, Евросоюз, НАТО
Польша намерена за счет программы SAFE укрепить границу, заявил Туск
Туск: Польша укрепит границу за счет программы SAFE
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польша намерена за счет европейской программы SAFE укрепить границу и развить военную промышленность, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польши
44 миллиардов евро в рамках кредитной программы SAFE.
"Сейчас мы имеем дело с абсолютно исключительным событием. Это эпохальное событие. Программа SAFE в соответствии с нашей точкой зрения должна быть программой, которая позволит нам использовать европейские средства в огромном количестве на польскую оборонную промышленность и на польскую границу. Мы сконцентрировались на этих двух вещах", - сказал Туск
.
По его словам, около 80% данных средств будет осваиваться польской военной промышленностью.
"Около 80 процентов этих средств будет направлен польским фирмам, Польской группе вооружений, то есть будут непосредственной инвестицией в польскую экономику", - сказал премьер.
При этом он отметил, что сумма, которую Польша получит по программе SAFE, больше, чем весь оборонный бюджет некоторых стран ЕС
и НАТО
.
"Эти деньги, которые поступят в Польшу по программе SAFE – это больше, чем весь оборонный бюджет, например, Испании
или весь оборонный бюджет Италии
. Так что, уровень здесь абсолютно беспрецедентный. Мы говорим о примерно 200 миллиардов злотых", - сказал Туск.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных, долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.