Польша намерена за счет программы SAFE укрепить границу, заявил Туск

ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польша намерена за счет европейской программы SAFE укрепить границу и развить военную промышленность, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабмина.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польши 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы SAFE.

"Сейчас мы имеем дело с абсолютно исключительным событием. Это эпохальное событие. Программа SAFE в соответствии с нашей точкой зрения должна быть программой, которая позволит нам использовать европейские средства в огромном количестве на польскую оборонную промышленность и на польскую границу. Мы сконцентрировались на этих двух вещах", - сказал Туск

По его словам, около 80% данных средств будет осваиваться польской военной промышленностью.

"Около 80 процентов этих средств будет направлен польским фирмам, Польской группе вооружений, то есть будут непосредственной инвестицией в польскую экономику", - сказал премьер.

НАТО. При этом он отметил, что сумма, которую Польша получит по программе SAFE, больше, чем весь оборонный бюджет некоторых стран ЕС

"Эти деньги, которые поступят в Польшу по программе SAFE – это больше, чем весь оборонный бюджет, например, Испании или весь оборонный бюджет Италии . Так что, уровень здесь абсолютно беспрецедентный. Мы говорим о примерно 200 миллиардов злотых", - сказал Туск.