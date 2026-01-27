Рейтинг@Mail.ru
Польша намерена за счет программы SAFE укрепить границу, заявил Туск - РИА Новости, 27.01.2026
15:52 27.01.2026
Польша намерена за счет программы SAFE укрепить границу, заявил Туск
Польша намерена за счет программы SAFE укрепить границу, заявил Туск - РИА Новости, 27.01.2026
Польша намерена за счет программы SAFE укрепить границу, заявил Туск
Польша намерена за счет европейской программы SAFE укрепить границу и развить военную промышленность, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
польша
испания
италия
дональд туск
евросоюз
нато
польша
испания
италия
в мире, польша, испания, италия, дональд туск, евросоюз, нато
В мире, Польша, Испания, Италия, Дональд Туск, Евросоюз, НАТО
Польша намерена за счет программы SAFE укрепить границу, заявил Туск

Туск: Польша укрепит границу за счет программы SAFE

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польша намерена за счет европейской программы SAFE укрепить границу и развить военную промышленность, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польши 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы SAFE.
"Сейчас мы имеем дело с абсолютно исключительным событием. Это эпохальное событие. Программа SAFE в соответствии с нашей точкой зрения должна быть программой, которая позволит нам использовать европейские средства в огромном количестве на польскую оборонную промышленность и на польскую границу. Мы сконцентрировались на этих двух вещах", - сказал Туск.
По его словам, около 80% данных средств будет осваиваться польской военной промышленностью.
"Около 80 процентов этих средств будет направлен польским фирмам, Польской группе вооружений, то есть будут непосредственной инвестицией в польскую экономику", - сказал премьер.
При этом он отметил, что сумма, которую Польша получит по программе SAFE, больше, чем весь оборонный бюджет некоторых стран ЕС и НАТО.
"Эти деньги, которые поступят в Польшу по программе SAFE – это больше, чем весь оборонный бюджет, например, Испании или весь оборонный бюджет Италии. Так что, уровень здесь абсолютно беспрецедентный. Мы говорим о примерно 200 миллиардов злотых", - сказал Туск.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных, долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Премьер Польши призвал страны Европы продолжать вооружаться
5 января, 12:05
 
В миреПольшаИспанияИталияДональд ТускЕвросоюзНАТО
 
 
Версия 2023.1 Beta
