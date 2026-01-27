Европа увеличила зависимость от американской нефти почти вдвое

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Евросоюз в январе-ноябре нарастил зависимость от нефти из США до 15% от всего импорта - почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Опрошенные агентством аналитики отмечают, что в результате страны объединения отдают свою энергобезопасность в руки Штатов.