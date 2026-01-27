https://ria.ru/20260127/es-2070465251.html
Европа увеличила зависимость от американской нефти почти вдвое
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Евросоюз в январе-ноябре нарастил зависимость от нефти из США до 15% от всего импорта - почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Опрошенные агентством аналитики отмечают, что в результате страны объединения отдают свою энергобезопасность в руки Штатов.
Доля США
в нефтяном импорте ЕС
за 11 месяцев минувшего года подскочила до 15% с 9% в 2021 году, в результате США стали крупнейшим поставщиком черного золота на европейский рынок.
"США заинтересованы в обслуживании исключительно своих интересов, и Европа
для них - кормовая база. ЕС приобрёл риски в сфере энергетической безопасности, без сопротивления отдал себя в руки США, и теперь промышленность, бытовой сектор и торговля зависит от американцев", - прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы
Александр Толмачев (фракция "Единая Россия
").
При этом американская нефть не выгодна для европейцев, подчеркнул аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА
" Кирилл Лысенко. Эксперт объяснил, что нефтеперерабатывающие заводы в ЕС изначально были оснащены для переработки нефти именно марки российской Ur
als.
"Большинство экспортных сортов США легче и менее сернисты, из-за чего НПЗ вынуждены работать вне оптимального технологического режима, смешивать несколько сортов, нести дополнительные операционные издержки и иногда терять выход нефтепродуктов", - пояснил Лысенко.
Таким образом, санкции и отказ от российского сырья, стремление заменить его другим - попросту замедлили работу нефтеперерабатывающих заводов, и в результате упала рентабельность переработки, а цены на сырье выросли, заключил депутат.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти. Сейчас российскую нефть продолжают импортировать Венгрия
и Словакия
.