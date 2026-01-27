Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной

Кто будет спорить с тем, что Европе нужна Украина? Никто — европейцы не скрывают своих желаний. Но "без потока вооружений из США мы не сможем удержать Украину", заявил генсек НАТО Рютте. Он говорил о том, как "удержать Украину" в борьбе с Россией, в войне, но суть тут как раз в том, чтобы в итоге сделать Украину частью Европы, Евросоюза. На борьбу за Украину уже потрачены сотни миллиардов евро, и европейцы готовы заплатить еще больше триллиона — но все ли решают деньги?

Нет, в ходе военного конфликта нужно еще и оружие, а его Европа покупает у США. То есть Штаты помогают Европе получить Украину — пусть и за большие деньги? Но зачем это США? Разве они хотят усиления ЕС? Еще на первом сроке Трампа стали известны его непубличные высказывания о Евросоюзе — о том, что его лучше демонтировать. И с тех пор отношение Трампа к ЕС не улучшилось — трамписты вообще хотят переделать Европу под себя, проведя смену элит и выстроив новую систему отношений между двумя берегами Атлантики. Зачем же тогда им поддерживать планы расширения Евросоюза?

А они их и не поддерживают — и проявляется это как раз в том, что никаких серьезных гарантий безопасности Украины Штаты давать не хотят: то есть воевать за европейскую Украину с Россией США не собираются. Да, они продолжают продажу оружия европейцам для поставок Киеву, но сам конфликт хотят завершить на условиях реальной нейтрализации Украины. Что категорически не устраивает ни нынешнюю украинскую элиту, ни еэсовцев, которым нужны железобетонные американские гарантии украинского суверенитета, а в реальности — вхождения Украины в ЕС. При этом Зеленский требует ускоренного вхождения, а евроэлиты хотят подвесить Украину в качестве вечного кандидата в члены, но при этом поместить ее под американский "зонтик безопасности". Очень удобно: Россия навсегда теряет Украину, ЕС ее получает фактически, но не юридически, а американцы гарантируют такой выгодный для европейцев расклад. Осуществимо ли это?

Конечно, нет. Трамп открытым текстом говорит европейцам о том, что им самим надо заниматься Украиной — давать деньги, гарантии и защищать от России. Не можете? Ну тогда мы договоримся с русскими, а вы присоединитесь к нашим соглашениям. И тут у европейцев и Зеленского остается последняя возможность — принять Украину в Евросоюз. То есть сделать так, чтобы она официально оказалась частью Запада. Тогда ведь уже никакой Путин не осмелиться на нее напасть?

Увы, принять Украину в ЕС совершенно невозможно. Хотя на экстренном саммите в Брюсселе — после давосской речи Трампа — об этом и говорили, Виктор Орбан даже сообщил о планах ускоренного вступления Украины в ЕС в 2027 году, а американская пресса написала, что это обсуждается и на американо-российских переговорах (правда, вчера в Брюсселе попытались это опровергнуть, заявив, что в готовящемся документе о восстановлении Украины, который должен стать частью мирного соглашения, не указаны сроки возможного вступления в ЕС), понятно, что это не просто слухи: руководство Евросоюза действительно хочет резко ускорить процесс вступления. Сделать так, чтобы зазор между подписанием соглашения о мирном урегулировании и приемом Украины в ЕС был минимальным, а еще лучше, чтобы сама дата вступления была зафиксирована в тексте мирного соглашения. Раньше на этом настаивал только Зеленский — он неоднократно говорил, что "нужна конкретная дата в нашем договоре об окончании войны".

Теперь на это уже практически согласно и руководство ЕС — вот только сами европейские страны продолжают сопротивляться. Публично возражают лишь небольшие государства вроде Венгрии и Словакии, но также в жесткой оппозиции находится больше трети стран — членов ЕС. Ни Италия, ни Австрия, ни Франция не хотят никакого вступления Украины — и по экономическим, и по геополитическим соображениям. Мало того что это чудовищно дорого и приведет к кризису Евросоюза, так еще и закроет возможность восстановления в обозримом будущем торгово-экономических связей с Россией. С Украиной в своем составе ЕС превратится в откровенно антироссийский альянс — со все более растущей (в том числе из-за развода с американцами) военной составляющей.

Ни итальянцам, ни французам это совершенно не нужно. Да и немцы (если не брать атлантическую часть элит) не настроены на то, чтобы ставить на кон свое главное достижение последних десятилетий — то есть евроинтеграцию, строительство по сути немецкоцентричного Евросоюза. Он просто не переживет кризиса, который последует за вступлением Украины в ЕС.