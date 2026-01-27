Ермаку совсем скоро предъявят обвинения, считает депутат Рады

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку украинские правоохранители в ближайшее время официально предъявят обвинения, считает депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).