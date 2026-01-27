Рейтинг@Mail.ru
Ермаку совсем скоро предъявят обвинения, считает депутат Рады - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ermak-2070636447.html
Ермаку совсем скоро предъявят обвинения, считает депутат Рады
Ермаку совсем скоро предъявят обвинения, считает депутат Рады - РИА Новости, 27.01.2026
Ермаку совсем скоро предъявят обвинения, считает депутат Рады
Экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку украинские правоохранители в ближайшее время официально предъявят обвинения, считает депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T19:54:00+03:00
2026-01-27T19:54:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
андрей ермак
владимир зеленский
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fcacbe04b2490441999594c880dcf9.jpg
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070216899.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_5e56867bc9128ae02c11d6879c9b9917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, андрей ермак, владимир зеленский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
Ермаку совсем скоро предъявят обвинения, считает депутат Рады

Гончаренко: экс-главе офиса Зеленского Ермаку скоро предъявят обвинения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку украинские правоохранители в ближайшее время официально предъявят обвинения, считает депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).
"Андрей Ермак передвигается по Киеву на машине скорой помощи. Лично ему это не поможет. Совсем скоро будут предъявлены обвинения экс-главе офиса (Зеленского -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*.
Сроки, статью и правоохранительный орган, который должен предъявить обвинения Ермаку, депутат не назвал.
Гончаренко* 15 января заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет в отношении Ермака досудебное расследование,
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
НАБУ сообщило в ноябре 2025 года о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле экс-министра энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Статус адвоката ничего не меняет для Ермака в деле Миндича, сообщили СМИ
25 января, 21:52
 
В миреУкраинаРоссияКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала