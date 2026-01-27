Рейтинг@Mail.ru
МЭР предложило сделать механизм параллельного импорта постоянным
23:49 27.01.2026
МЭР предложило сделать механизм параллельного импорта постоянным
МЭР предложило сделать механизм параллельного импорта постоянным - РИА Новости, 27.01.2026
МЭР предложило сделать механизм параллельного импорта постоянным
МЭР предложило сделать механизм параллельного импорта постоянным

Минэкономразвития предложило сделать механизм параллельного импорта постоянным

Здание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает рассмотреть возможность сделать постоянным режим исчерпания прав, который позволяет любому импортеру ввозить оригинальные товары, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства России.
России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную", - говорится в сообщении.
Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.
Минпромторг будет по-новому учитывать товары для параллельного импорта
Минпромторг будет по-новому учитывать товары для параллельного импорта
26 декабря 2025, 07:54
 
Россия Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) Экономика
 
 
