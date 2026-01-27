Шишкарев: объем инвестиций ГК "Дело" составил более 200 млрд рублей

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объем инвестиций группы компаний "Дело" в транспортную инфраструктуру превысил 200 миллиардов рублей с 2014 года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" председатель совета директоров ГК Сергей Шишкарев.

Он отметил, что за прошедший год 31 миллиард рублей был вложен в инвестиционные проекты группы – в частности, в модернизацию инфраструктуры и покупку нового оборудования. В том числе, группа инвестирует средства в развитие терминала НУТЭП в Новороссийске.

"Напомню, что контейнерный терминал НУТЭП который год подряд является крупнейшим терминалом России по перевалке экспортных контейнеров, груженных. Обеспечиваем российский несырьевой экспорт. Четвертый год подряд мы занимаем лидирующие позиции", – подчеркнул Шишкарев.

При этом председатель совета директоров группы компаний подчеркнул, что на сегодняшний день напрямую облигациями ГК владеет свыше 25 тысяч человек.