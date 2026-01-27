https://ria.ru/20260127/efimov-2070504803.html
Ефимов: на востоке Москвы построят 20 объектов по МАИП
Ефимов: на востоке Москвы построят 20 объектов по МАИП - РИА Новости, 27.01.2026
Ефимов: на востоке Москвы построят 20 объектов по МАИП
На востоке Москвы построят 20 объектов в рамках программы реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:46:00+03:00
2026-01-27T11:46:00+03:00
2026-01-27T11:46:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc8cf51b1d781efa1325eade207c4ed6.jpg
https://ria.ru/20260127/efimov-2070444065.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f90c3155a067eb90e1eee2f4efef66b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на востоке Москвы построят 20 объектов по МАИП
Ефимов: на востоке Москвы построят 20 объектов в рамках МАИП
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На востоке Москвы построят 20 объектов в рамках программы реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В настоящий момент инвесторы и застройщики реализуют 20 масштабных инвестпроектов на востоке столицы. Они предусматривают создание объектов социальной, промышленной и общественно-деловой сферы, а также дорожно-транспортной инфраструктуры. Для этого город выделил около 26 гектаров земли", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он отметил, что на участках площадью почти 6 гектаров, в частности, возведут пять промышленных объектов.
По словам руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, еще выделено почти 9 гектаров земли для проектов по созданию социальной инфраструктуры. В частности, возведут четыре образовательных объекта суммарно почти на 3,3 тысячи рабочих мест.
Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Этот статус могут получить производственные, социальные, транспортные и прочие объекты.