Ефимов: на востоке Москвы построят 20 объектов по МАИП

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На востоке Москвы построят 20 объектов в рамках программы реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В настоящий момент инвесторы и застройщики реализуют 20 масштабных инвестпроектов на востоке столицы. Они предусматривают создание объектов социальной, промышленной и общественно-деловой сферы, а также дорожно-транспортной инфраструктуры. Для этого город выделил около 26 гектаров земли", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он отметил, что на участках площадью почти 6 гектаров, в частности, возведут пять промышленных объектов.

По словам руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, еще выделено почти 9 гектаров земли для проектов по созданию социальной инфраструктуры. В частности, возведут четыре образовательных объекта суммарно почти на 3,3 тысячи рабочих мест.