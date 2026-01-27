https://ria.ru/20260127/efimov-2070444065.html
Ефимов: в районе Котловка в рамках КРТ реорганизуют участок
Ефимов: в районе Котловка в рамках КРТ реорганизуют участок
На юго-западе Москвы в районе Котловка реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ) и построят там дом, рассказал заммэра столицы по РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юго-западе Москвы в рамках КРТ реорганизуют участок
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Котловка реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ) и построят там дом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Столица проработала еще один проект КРТ, нацеленный на содействие программе реновации жилищного фонда. Так, в районе Котловка Юго-Западного административного округа планируется реорганизовать участок площадью 0,63 гектара. Здесь построят жилой комплекс для реализации программы реновации общей площадью 18,2 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В новостройку переедут люди, живущие в домах, которые должны расселить по программе реновации, уточнил замглавы города.
В сообщении градкомплекса отмечается, что участок, где будут проводить редевелопмент, расположен на улице Нагорной, рядом с Нахимовским проспектом и Нагорным бульваром. В двух корпусах нового ЖК будут обустроены квартиры общей площадью примерно 11,1 тысяч "квадратов". Жилье там получат около 300 москвичей.
Весь проект КРТ должны завершить за шесть лет, рассказали в пресс-службе градкомплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проекты КРТ планируется реализовать еще в трех столичных районах – Сокол, Солнцево и Рязанский.