Ефимов: в районе Котловка в рамках КРТ реорганизуют участок

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Котловка реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ) и построят там дом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Столица проработала еще один проект КРТ, нацеленный на содействие программе реновации жилищного фонда. Так, в районе Котловка Юго-Западного административного округа планируется реорганизовать участок площадью 0,63 гектара. Здесь построят жилой комплекс для реализации программы реновации общей площадью 18,2 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В новостройку переедут люди, живущие в домах, которые должны расселить по программе реновации, уточнил замглавы города.

В сообщении градкомплекса отмечается, что участок, где будут проводить редевелопмент, расположен на улице Нагорной, рядом с Нахимовским проспектом и Нагорным бульваром. В двух корпусах нового ЖК будут обустроены квартиры общей площадью примерно 11,1 тысяч "квадратов". Жилье там получат около 300 москвичей.

Весь проект КРТ должны завершить за шесть лет, рассказали в пресс-службе градкомплекса.