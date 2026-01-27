Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в районе Котловка в рамках КРТ реорганизуют участок - РИА Новости, 27.01.2026
09:06 27.01.2026
Ефимов: в районе Котловка в рамках КРТ реорганизуют участок
Ефимов: в районе Котловка в рамках КРТ реорганизуют участок
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в районе Котловка в рамках КРТ реорганизуют участок

Ефимов: на юго-западе Москвы в рамках КРТ реорганизуют участок

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Котловка реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ) и построят там дом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Столица проработала еще один проект КРТ, нацеленный на содействие программе реновации жилищного фонда. Так, в районе Котловка Юго-Западного административного округа планируется реорганизовать участок площадью 0,63 гектара. Здесь построят жилой комплекс для реализации программы реновации общей площадью 18,2 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Ефимов: началось строительство бизнес-центра в Хорошево-Мневниках
Вчера, 11:06
В новостройку переедут люди, живущие в домах, которые должны расселить по программе реновации, уточнил замглавы города.
В сообщении градкомплекса отмечается, что участок, где будут проводить редевелопмент, расположен на улице Нагорной, рядом с Нахимовским проспектом и Нагорным бульваром. В двух корпусах нового ЖК будут обустроены квартиры общей площадью примерно 11,1 тысяч "квадратов". Жилье там получат около 300 москвичей.
Весь проект КРТ должны завершить за шесть лет, рассказали в пресс-службе градкомплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проекты КРТ планируется реализовать еще в трех столичных районах – Сокол, Солнцево и Рязанский.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Ефимов: более 300 жителей Ново-Переделкина начали переселение по реновации
25 января, 14:24
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
