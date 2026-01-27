В Приангарье назвали причину ДТП с 12 пострадавшими

ИРКУТСК, 27 янв - РИА Новости. Предварительно установлено, что ДТП на трассе "Байкал" в Приангарье, где пострадали 12 человек, произошло по вине водителя большегруза, который вынесло на встречную полосу, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В дорожно-транспортном происшествии на 124-м километре трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области во вторник столкнулись маршрутное такси и два большегруза. Пострадали 12 человек - водитель и пассажиры маршрутного микроавтобуса, следовавшего из Иркутска в Улан-Удэ. Пять пострадавших госпитализированы, водитель - в тяжелом состоянии. СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудниками полиции предварительно установлена картина происшествия.
"Водитель большегруза, следуя со стороны республики Бурятия, не выбрал безопасной скорости, в результате чего его полуприцеп вынесло на встречную полосу, по которой двигался пассажирский микроавтобус. После этого общественный транспорт отбросило на грузовую машину, двигающуюся попутно по правой полосе", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции в Слюдянском районе продолжают работать на месте ДТП.