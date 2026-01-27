В Приангарье назвали причину ДТП с 12 пострадавшими

ИРКУТСК, 27 янв - РИА Новости. Предварительно установлено, что ДТП на трассе "Байкал" в Приангарье, где пострадали 12 человек, произошло по вине водителя большегруза, который вынесло на встречную полосу, сообщает ГУМВД по Иркутской области.