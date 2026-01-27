Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье назвали причину ДТП с 12 пострадавшими - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 27.01.2026 (обновлено: 20:35 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/dtp-2070640917.html
В Приангарье назвали причину ДТП с 12 пострадавшими
В Приангарье назвали причину ДТП с 12 пострадавшими - РИА Новости, 27.01.2026
В Приангарье назвали причину ДТП с 12 пострадавшими
Предварительно установлено, что ДТП на трассе "Байкал" в Приангарье, где пострадали 12 человек, произошло по вине водителя большегруза, который вынесло на... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:27:00+03:00
2026-01-27T20:35:00+03:00
происшествия
иркутская область
иркутск
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070642400_171:0:1222:591_1920x0_80_0_0_57ea9e3d02b3e0107d0a0a6a5a094d37.jpg
https://ria.ru/20260127/dtp-2070609875.html
иркутская область
иркутск
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070642400_367:0:1155:591_1920x0_80_0_0_4a67df442e53dd0e379e0b0a1aea1c24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, иркутск, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье назвали причину ДТП с 12 пострадавшими

Причиной ДТП с 12 пострадавшими в Приангарье стал выезд большегруза на встречку

© МВД38/TelegramДТП на трассе "Байкал" в Приангарье
ДТП на трассе Байкал в Приангарье - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© МВД38/Telegram
ДТП на трассе "Байкал" в Приангарье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 27 янв - РИА Новости. Предварительно установлено, что ДТП на трассе "Байкал" в Приангарье, где пострадали 12 человек, произошло по вине водителя большегруза, который вынесло на встречную полосу, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В дорожно-транспортном происшествии на 124-м километре трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области во вторник столкнулись маршрутное такси и два большегруза. Пострадали 12 человек - водитель и пассажиры маршрутного микроавтобуса, следовавшего из Иркутска в Улан-Удэ. Пять пострадавших госпитализированы, водитель - в тяжелом состоянии. СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудниками полиции предварительно установлена картина происшествия.
"Водитель большегруза, следуя со стороны республики Бурятия, не выбрал безопасной скорости, в результате чего его полуприцеп вынесло на встречную полосу, по которой двигался пассажирский микроавтобус. После этого общественный транспорт отбросило на грузовую машину, двигающуюся попутно по правой полосе", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции в Слюдянском районе продолжают работать на месте ДТП.
ДТП на участке ФАД М-7 Волга во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Во Владимирской области выясняют обстоятельства массового ДТП
Вчера, 17:40
 
ПроисшествияИркутская областьИркутскУлан-УдэСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала