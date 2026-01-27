Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области выясняют обстоятельства массового ДТП
17:40 27.01.2026
Во Владимирской области выясняют обстоятельства массового ДТП
Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП на трассе во Владимирской области, где столкнулись 13 автомобилей, сообщило региональное надзорное...
происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Во Владимирской области выясняют обстоятельства массового ДТП

Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП с 13 автомобилями под Владимиром

ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП на трассе во Владимирской области, где столкнулись 13 автомобилей, сообщило региональное надзорное ведомство.
ДТП произошло во вторник около 13.30 на 326-м километре трассы М-7 "Волга" в Гороховецком районе Владимирской области. По данным УМВД, столкнулись 13 автомобилей, в том числе большегрузы.
"Прокуратура Гороховецкого района держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего сегодня днем массового ДТП на трассе М-7 "Волга", — говорится в Telegram-канале прокуратуры Владимирской области.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье
Вчера, 15:48
 
ПроисшествияВладимирская область
 
 
