https://ria.ru/20260127/dtp-2070609875.html
Во Владимирской области выясняют обстоятельства массового ДТП
Во Владимирской области выясняют обстоятельства массового ДТП - РИА Новости, 27.01.2026
Во Владимирской области выясняют обстоятельства массового ДТП
Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП на трассе во Владимирской области, где столкнулись 13 автомобилей, сообщило региональное надзорное... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:40:00+03:00
2026-01-27T17:40:00+03:00
2026-01-27T17:40:00+03:00
происшествия
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070574522_0:320:784:761_1920x0_80_0_0_9b1f9a4de24fc3c616c5674ea523869b.jpg
https://ria.ru/20260127/sk-2070574829.html
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070574522_0:246:784:834_1920x0_80_0_0_0e8d0c13280ed77b99f0a5b65585c8b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Во Владимирской области выясняют обстоятельства массового ДТП
Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП с 13 автомобилями под Владимиром