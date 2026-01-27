https://ria.ru/20260127/dtp-2070588456.html
Пробка в районе ДТП во Владимирской области растянулась на четыре километра
Пробка в районе ДТП во Владимирской области растянулась на четыре километра
Пробка в районе ДТП во Владимирской области, где столкнулись 13 машин, растянулась на 4 километра, следует из данных сервиса Яндекс.Карты. РИА Новости, 27.01.2026
