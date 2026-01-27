Рейтинг@Mail.ru
Пробка в районе ДТП во Владимирской области растянулась на четыре километра - РИА Новости, 27.01.2026
16:33 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/dtp-2070588456.html
Пробка в районе ДТП во Владимирской области растянулась на четыре километра
Пробка в районе ДТП во Владимирской области растянулась на четыре километра
Пробка в районе ДТП во Владимирской области, где столкнулись 13 машин, растянулась на 4 километра, следует из данных сервиса Яндекс.Карты. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:33:00+03:00
2026-01-27T16:33:00+03:00
2026
Пробка в районе ДТП во Владимирской области растянулась на четыре километра

Пробка в районе ДТП с 13 машинами во Владимирской области растянулась на 4 км

ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Пробка в районе ДТП во Владимирской области, где столкнулись 13 машин, растянулась на 4 километра, следует из данных сервиса Яндекс.Карты.
Согласно им, на 326-м километре трассы М-7 "Волга" в Гороховецком районе Владимирской области образовалась пробка, протяженностью четыре километра. На картах она обозначается бордовым, красным и оранжевым цветами.
ДТП произошло во вторник около 13.30 на 326-м км трассы М-7 "Волга" в Гороховецком районе Владимирской области. По данным УМВД, столкнулись 13 автомобилей, в том числе большегрузы. На данный момент движение в сторону Москвы идет по левой стороне трассы.
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье
