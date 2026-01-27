Сотрудники ТЦК используют дроны для ловли мужчин, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) на Украине стали применять беспилотники для обнаружения и ловли мужчин в городах и селах, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Лосев.

По его словам, несмотря на то, что он не оказал сопротивления, сотрудники ТЦК не только применили к нему силу, но и использовали перцовый баллончик.