Сотрудники ТЦК используют дроны для ловли мужчин, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) на Украине стали применять беспилотники для обнаружения и ловли мужчин в городах и селах, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Лосев.
"Я поднимался под гору (вверх по дороге – ред.), они (сотрудники ТЦК – ред.) приехали, сзади, они уже знали, вычислили, что кто-то из молодых идет. Они же там и дронами светят в селе. Поднимают дроны и вычисляют людей, мужиков особенно ловят... приезжают, где-то машину ставят. Поднимают дроны и вычисляют", – сказал Лосев.
По его словам, несмотря на то, что он не оказал сопротивления, сотрудники ТЦК не только применили к нему силу, но и использовали перцовый баллончик.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники ТЦК злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
23 января, 19:09