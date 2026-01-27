https://ria.ru/20260127/dozhd-2070474857.html
Дождь превратил улицы Калининграда и области в сплошной каток
Дождь превратил улицы Калининграда и области в сплошной каток - РИА Новости, 27.01.2026
Дождь превратил улицы Калининграда и области в сплошной каток
Ледяной дождь, прошедший в понедельник в Калининградской области, превратил улицы и дворы региона в один сплошной каток, передвигаться по ним очень трудно,... РИА Новости, 27.01.2026
Дождь превратил улицы Калининграда и области в сплошной каток
Ледяной дождь превратил улицы и дворы Калининградской области в каток
КАЛИНИНГРАД, 27 янв - РИА Новости. Ледяной дождь, прошедший в понедельник в Калининградской области, превратил улицы и дворы региона в один сплошной каток, передвигаться по ним очень трудно, передает корреспондент РИА Новости.
Ледяной коркой покрыто всё - дворы, дороги, машины. Из-за сложности передвижения в муниципалитетах региона вводится свободное посещение школ.
"Если завтра кто-то из вас решит не пускать ребенка в школу из-за неблагоприятных погодных условий (гололеда), то это не будет считаться неуважительной причиной. Все руководители учебных заведений об этом предупреждены", - говорится в сообщении в Telegram-
канале администрации Калининграда
.
"Посещение образовательного учреждения остается на усмотрение родителей, если они сочтут дорогу небезопасной", - сообщили в администрации Балтийска
.
О сложной ситуации на дорогах региона предупредили жителей в ГУ МЧС
области и Госавтоинспекции. На дорогах наблюдается гололед и гололедица, снежный накат.
По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", регион будет находиться под влиянием ослабевающего южного циклона. В течение суток ожидается преобладание слабой отрицательной температуры, по области пройдут осадки в смешанной фазе, сохранится гололед.
"Днем в Калининграде и области ноль - минус два градуса, с утра до вечера - пасмурно, дымка (местами туман), утром и днем ожидаются осадки в виде снега/мокрого снега (местами возможен ледяной/переохлажденный дождь) преимущественно в восточной, центральной и северной части области", - сообщают эксперты.
В понедельник в пресс - службе аэропорта "Храброво" сообщали РИА Новости, что ледяной дождь не повлиял на работу авигавани. Все службы держат ситуацию под контролем.