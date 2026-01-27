Рейтинг@Mail.ru
Дождь превратил улицы Калининграда и области в сплошной каток - РИА Новости, 27.01.2026
09:36 27.01.2026
Дождь превратил улицы Калининграда и области в сплошной каток
Дождь превратил улицы Калининграда и области в сплошной каток - РИА Новости, 27.01.2026
Дождь превратил улицы Калининграда и области в сплошной каток
Ледяной дождь, прошедший в понедельник в Калининградской области, превратил улицы и дворы региона в один сплошной каток, передвигаться по ним очень трудно,... РИА Новости, 27.01.2026
общество
калининград
балтийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининград
балтийск
общество, калининград, балтийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Калининград, Балтийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дождь превратил улицы Калининграда и области в сплошной каток

Ледяной дождь превратил улицы и дворы Калининградской области в каток

Гололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Гололед. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 янв - РИА Новости. Ледяной дождь, прошедший в понедельник в Калининградской области, превратил улицы и дворы региона в один сплошной каток, передвигаться по ним очень трудно, передает корреспондент РИА Новости.
Ледяной коркой покрыто всё - дворы, дороги, машины. Из-за сложности передвижения в муниципалитетах региона вводится свободное посещение школ.
Девушка чистит свой автомобиль в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Юрист рассказал, как избежать наказания за опоздание из-за снегопада
03:11
"Если завтра кто-то из вас решит не пускать ребенка в школу из-за неблагоприятных погодных условий (гололеда), то это не будет считаться неуважительной причиной. Все руководители учебных заведений об этом предупреждены", - говорится в сообщении в Telegram- канале администрации Калининграда.
"Посещение образовательного учреждения остается на усмотрение родителей, если они сочтут дорогу небезопасной", - сообщили в администрации Балтийска.
О сложной ситуации на дорогах региона предупредили жителей в ГУ МЧС области и Госавтоинспекции. На дорогах наблюдается гололед и гололедица, снежный накат.
По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", регион будет находиться под влиянием ослабевающего южного циклона. В течение суток ожидается преобладание слабой отрицательной температуры, по области пройдут осадки в смешанной фазе, сохранится гололед.
Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада
25 января, 23:10
"Днем в Калининграде и области ноль - минус два градуса, с утра до вечера - пасмурно, дымка (местами туман), утром и днем ожидаются осадки в виде снега/мокрого снега (местами возможен ледяной/переохлажденный дождь) преимущественно в восточной, центральной и северной части области", - сообщают эксперты.
В понедельник в пресс - службе аэропорта "Храброво" сообщали РИА Новости, что ледяной дождь не повлиял на работу авигавани. Все службы держат ситуацию под контролем.
Место происшествия, где ребенок получил компрессионный перелом позвоночника после падения на льду во дворе в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Калининграде ребенок сломал позвоночник, поскользнувшись на льду во дворе
23 января, 12:29
 
ОбществоКалининградБалтийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Заголовок открываемого материала