Приставы арестовали имущество Дорошенко и Вороновского

КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Судебные приставы в рамках иска Генпрокуратуры России наложили арест на имущество экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко в качестве обеспечительной меры, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко и Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц.
Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
Судебным приставам поступили исполнительные листы, на основании которых в отношении Вороновского, Дорошенко и Карпенко 23 января возбуждены исполнительные производства. Предметом их исполнения является наложение ареста в рамках обеспечительных мер по иску.
Согласно материалам в распоряжении РИА Новости, Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, находясь на должности замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса.
В материалах отмечается, что Вороновский оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенных лиц. Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в исковых материалах.
Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.