Приставы арестовали имущество Дорошенко и Вороновского - РИА Новости, 27.01.2026
11:21 27.01.2026
Приставы арестовали имущество Дорошенко и Вороновского
Приставы арестовали имущество Дорошенко и Вороновского
происшествия, краснодарский край, россия, анатолий вороновский, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
© РИА Новости / Максим Блинов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Судебные приставы в рамках иска Генпрокуратуры России наложили арест на имущество экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко в качестве обеспечительной меры, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко и Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц.
Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
Судебным приставам поступили исполнительные листы, на основании которых в отношении Вороновского, Дорошенко и Карпенко 23 января возбуждены исполнительные производства. Предметом их исполнения является наложение ареста в рамках обеспечительных мер по иску.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Суд рассмотрит апелляцию по иску об изъятии имущества Иванова
09:32
Согласно материалам в распоряжении РИА Новости, Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, находясь на должности замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса.
В материалах отмечается, что Вороновский оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенных лиц. Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в исковых материалах.
Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Экс-депутат Вороновский лоббировал назначение задержанного Переверзева
22 января, 10:51
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияАнатолий ВороновскийГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
