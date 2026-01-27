В Донецке открылся крупнейший в России молодежный центр

ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Запуск крупнейшего в России молодежного центра "30/09" состоялся в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Молодежный центр расположился на площади 13 тысяч квадратных метров. Внутри него находятся спортивный зал, шесть лекториев, современный мультимедийный парк "Россия — моя история", выставочные зоны.

© Фото : Пушилин Д.В./Telegram Открытие крупнейшего в России молодежного центра "30/09" в Донецке © Фото : Пушилин Д.В./Telegram Открытие крупнейшего в России молодежного центра "30/09" в Донецке

Кроме того, на территории центра есть сцена, площадки для воркаута, скалодрома и вейкбординга, игровые зоны и пешеходная зона в районе набережной. Центр будет рассчитан на 1,4 тысячи человек.

"Здесь сегодня представлены практически все молодежные организации, тематические организации, которые интересны молодежи в первую очередь. На каждом этапе молодежный центр корректировался, дополнялся, видоизменялся. Здесь в тесном взаимодействии с нашими молодежными организациями это все происходило", - рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Глава республики поблагодарил подрядную организацию и отметил помощь Москвы как региона-шефа в реализации проекта.

Он добавил, что в центре представлены различные площадки, где можно по-настоящему найти свое призвание.

"Это самый большой центр на территории России", - заявил РИА Новости Пушилин.

Он подчеркнул, что продолжит лично посещать центр, чтобы посмотреть, что можно улучшить ради повышения интереса и востребованности у молодежи.