В Донецке открылся крупнейший в России молодежный центр

ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Запуск крупнейшего в России молодежного центра "30/09" состоялся в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Молодежный центр расположился на площади 13 тысяч квадратных метров. Внутри него находятся спортивный зал, шесть лекториев, современный мультимедийный парк "Россия — моя история", выставочные зоны.
Кроме того, на территории центра есть сцена, площадки для воркаута, скалодрома и вейкбординга, игровые зоны и пешеходная зона в районе набережной. Центр будет рассчитан на 1,4 тысячи человек.
"Здесь сегодня представлены практически все молодежные организации, тематические организации, которые интересны молодежи в первую очередь. На каждом этапе молодежный центр корректировался, дополнялся, видоизменялся. Здесь в тесном взаимодействии с нашими молодежными организациями это все происходило", - рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
Глава республики поблагодарил подрядную организацию и отметил помощь Москвы как региона-шефа в реализации проекта.
Он добавил, что в центре представлены различные площадки, где можно по-настоящему найти свое призвание.
"Это самый большой центр на территории России", - заявил РИА Новости Пушилин.
Он подчеркнул, что продолжит лично посещать центр, чтобы посмотреть, что можно улучшить ради повышения интереса и востребованности у молодежи.
В качестве приглашенных артистов выступили рэпер Рем Дигга, автор и исполнитель Илья Дослов, Томас Микиани и рок-группа "Между нами".
