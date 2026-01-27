https://ria.ru/20260127/donetsk-2070508409.html
Над Донецком прогремели два взрыва
В небе над Донецком прозвучали два взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
днр
россия
донецк
россия
2026
Над Донецком прогремели два мощных взрыва