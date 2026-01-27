https://ria.ru/20260127/dom-2070568687.html
Появились новые подробности по пожару в частном доме в Балашихе
Появились новые подробности по пожару в частном доме в Балашихе - РИА Новости, 27.01.2026
Появились новые подробности по пожару в частном доме в Балашихе
Предполагаемый совладелец частного дома в подмосковной Балашихе, где погибли при пожаре четыре кубинца, заявил РИА Новости, что не имеет отношения к дому. РИА Новости, 27.01.2026
Появились новые подробности по пожару в частном доме в Балашихе
РИА Новости: возможный хозяин горевшего дома в Балашихе отрицал отношения к нему