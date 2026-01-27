Рейтинг@Mail.ru
Загоревшийся частный дом в Балашихе использовали в качестве хостела
09:31 27.01.2026 (обновлено: 09:58 27.01.2026)
Загоревшийся частный дом в Балашихе использовали в качестве хостела
Загоревшийся частный дом в Балашихе использовали в качестве хостела
Загоревшийся частный дом в Балашихе использовали в качестве хостела
Трехэтажный частный дом в подмосковной Балашихе, при пожаре в котором погибли четыре человека, по предварительной информации, использовался как хостел
Загоревшийся частный дом в Балашихе использовали в качестве хостела

Дом в Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека, использовали как хостел

Ликвидация последствий пожара в Балашихе
Ликвидация последствий пожара в Балашихе
© Фото : МЧС России по Московской области
Ликвидация последствий пожара в Балашихе
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Трехэтажный частный дом в подмосковной Балашихе, при пожаре в котором погибли четыре человека, по предварительной информации, использовался как хостел, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, частный дом в Балашихе использовался в качестве хостела, без оформления соответствующих документов", - сказал собеседник агентства.
