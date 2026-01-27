Долина завершила первый сольный концерт в этом году песней "Стена"

https://ria.ru/20260127/dolina-2070655397.html
Народная артистка России Лариса Долина завершила свой первый в этом году сольный концерт песней "Стена" и выразила надежду, что в новом году все изменится к... 27.01.2026
2026-01-27T22:34:00+03:00
россия
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина завершила свой первый в этом году сольный концерт песней "Стена" и выразила надежду, что в новом году все изменится к лучшему.
Долина впервые выступила в 2026 году в московском баре Petter во вторник.
"Спасибо вам огромное, спасибо! Это мой первый сольный концерт после всех праздников в этом году. Знаете, как говорят, как год начнешь - так его и закончишь. Надеюсь, что все мы будем бесконечно счастливы в этом году, что все изменится к лучшему. Испытания нам Бог посылает для того, чтобы мы себя еще раз проверили. Так что все правильно в этой жизни", - сказала она в завершение концерта.
После исполнения культовой песни "Стена" поклонник певицы встал перед ней на колени, подарил ей большой букет алых роз и плюшевого медведя. Зал ликовал и одаривал Долину
криками "Браво!" и не смолкающими аплодисментами.
В этот вечер Долина исполнила песни как на русском, так и на английском языке. Среди них композиции "Льдинка", "Не надо слов", "Три белых коня", "На танец", "Ищу тебя", Feeling good, "Не буду я молчать", "Я буду любить тебя", "Билась в твое сердце", "Дубликат", "Три розы" и другие.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.