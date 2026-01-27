Рейтинг@Mail.ru
21:56 27.01.2026 (обновлено: 21:59 27.01.2026)
Долина намекнула на новый период в своей жизни
Долина намекнула на новый период в своей жизни
Народная артистка РФ Лариса Долина во время исполнения строчек из песни Feeling Good о новой жизни отметила, что "это правда", намекая на новый период в своей... РИА Новости, 27.01.2026
Долина намекнула на новый период в своей жизни

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина во время исполнения строчек из песни Feeling Good о новой жизни отметила, что "это правда", намекая на новый период в своей жизни после истории с квартирой в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает свой первый в 2026 году сольный концерт в московском баре Petter во вторник.
"Это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для меня…" - пропела она текст песни на английском языке, добавив по-русски: "И это правда". "И я чувствую себя хорошо", - продолжила артистка песню.
На первом же в новом году концерте Долина собрала полный зал. Публика тепло встретила певицу. Почти после каждой композиции зрители одаривают артистку криками "Браво!" и бурными аплодисментами.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
