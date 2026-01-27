Долина намекнула на новый период в своей жизни

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина во время исполнения строчек из песни Feeling Good о новой жизни отметила, что "это правда", намекая на новый период в своей жизни после истории с квартирой в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости.

Долина дает свой первый в 2026 году сольный концерт в московском баре Petter во вторник.

"Это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для меня…" - пропела она текст песни на английском языке, добавив по-русски: "И это правда". "И я чувствую себя хорошо", - продолжила артистка песню.

На первом же в новом году концерте Долина собрала полный зал. Публика тепло встретила певицу. Почти после каждой композиции зрители одаривают артистку криками "Браво!" и бурными аплодисментами.