На первый в году концерт Долиной не продали четверть билетов
На первый в году концерт Долиной не продали четверть билетов - РИА Новости, 27.01.2026
На первый в году концерт Долиной не продали четверть билетов
Количество доступных для покупки билетов на первый в 2026 году сольный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной сократилось до 23 штук за три часа до...
россия
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Количество доступных для покупки билетов на первый в 2026 году сольный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной сократилось до 23 штук за три часа до мероприятия, выяснило РИА Новости.
Долина выступит в столичном баре Petter во вторник.
По данным корреспондента РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 91 место. В понедельник днем в продаже оставалось всего 18 билетов, что означает заполняемость зала более чем на 80%, к вечеру число свободных мест сократилось до 14. Однако в ночь перед концертом количество доступных для покупки билетов возросло до 51, что составляет 56% от общего числа.
Начало концерта запланировано на 20.00 мск. За три часа до мероприятия в продаже осталось 23 билета. В этот вечер заполняемость зала, предположительно, составит 75%.
Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения. Ранее РИА Новости сообщало, что максимальная стоимость билетов на данный концерт достигала 18,5 тысячи рублей.
Долина и ее музыкальный коллектив "Долина Band" будут радовать зрителей чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, они приобретаются отдельно.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной
из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.