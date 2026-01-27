На первый в году концерт Долиной не продали четверть билетов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Количество доступных для покупки билетов на первый в 2026 году сольный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной сократилось до 23 штук за три часа до мероприятия, выяснило РИА Новости.

Долина выступит в столичном баре Petter во вторник.

По данным корреспондента РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 91 место. В понедельник днем в продаже оставалось всего 18 билетов, что означает заполняемость зала более чем на 80%, к вечеру число свободных мест сократилось до 14. Однако в ночь перед концертом количество доступных для покупки билетов возросло до 51, что составляет 56% от общего числа.

Начало концерта запланировано на 20.00 мск. За три часа до мероприятия в продаже осталось 23 билета. В этот вечер заполняемость зала, предположительно, составит 75%.

Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения. Ранее РИА Новости сообщало, что максимальная стоимость билетов на данный концерт достигала 18,5 тысячи рублей.

Долина и ее музыкальный коллектив "Долина Band" будут радовать зрителей чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, они приобретаются отдельно.