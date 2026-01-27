Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС, пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале, которыми она не может пользоваться из-за санкций, пишет интернет-издание Baltnews, входящее в медиагруппу "Россия сегодня".
Что будет дальше с Ларисой Долиной
Вчера, 15:38
По словам латвийского адвоката, артистка может потерять недвижимость, так как не имеет возможности оплачивать коммунальные счета. А попытки решить вопрос косвенными путями могут привести к уголовной ответственности, добавил юрист.
"Ситуация ужасная. Единственный выход в этом случае — подать в суд на страну и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных", — сказал он.
На прошлой неделе певицу и ее родных сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках. Эта квартира стала предметом разбирательства в суде: Полина Лурье купила ее за 112 миллионов рублей, а Долина позже заявила, что действовала под влиянием мошенников, и оспорила сделку. Хамовнический суд восстановил ее право собственности, Лурье осталась и без денег, и без жилья. Дело в итоге дошло до Верховного суда, который встал на сторону покупательницы.