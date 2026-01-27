Рейтинг@Mail.ru
Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС, пишут СМИ
16:21 27.01.2026 (обновлено: 17:06 27.01.2026)
Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС, пишут СМИ
Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС, пишут СМИ
Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале, которыми она не может пользоваться из-за санкций, пишет интернет-издание Baltnews, входящее в... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
юрмала
россия
лариса долина
евросоюз
московский городской суд
дело о квартире долиной
Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС, пишут СМИ

Baltnews: Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале, которыми она не может пользоваться из-за санкций, пишет интернет-издание Baltnews, входящее в медиагруппу "Россия сегодня".
"Российская певица столкнулась с новыми проблемами с недвижимостью. На этот раз речь идет о двух квартирах в Юрмале, которые артистка не может продать или использовать из-за санкций ЕС", — говорится в Telegram-канале издания.

По словам латвийского адвоката, артистка может потерять недвижимость, так как не имеет возможности оплачивать коммунальные счета. А попытки решить вопрос косвенными путями могут привести к уголовной ответственности, добавил юрист.
"Ситуация ужасная. Единственный выход в этом случае — подать в суд на страну и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных", — сказал он.
Долина попала под санкции ЕС в декабре 2024 года. Причиной называлось то, что она "часто поддерживала действия России, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", а также организовывала концерты в Донбассе.
На прошлой неделе певицу и ее родных сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках. Эта квартира стала предметом разбирательства в суде: Полина Лурье купила ее за 112 миллионов рублей, а Долина позже заявила, что действовала под влиянием мошенников, и оспорила сделку. Хамовнический суд восстановил ее право собственности, Лурье осталась и без денег, и без жилья. Дело в итоге дошло до Верховного суда, который встал на сторону покупательницы.
