Рейтинг@Mail.ru
Риттер предположил, как должны развиваться отношения России и США - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/dogovor-2070478762.html
Риттер предположил, как должны развиваться отношения России и США
Риттер предположил, как должны развиваться отношения России и США - РИА Новости, 27.01.2026
Риттер предположил, как должны развиваться отношения России и США
Россия и США должны проявить лидерство и сперва заключить новый договор о стратегических вооружениях между собой, после чего появилась бы необходимая база для... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:55:00+03:00
2026-01-27T09:55:00+03:00
в мире
россия
сша
индия
скотт риттер
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999423099_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_2cedb6cccafafff9d3f9cfa985c055a5.jpg
https://ria.ru/20251115/ssha-2055221361.html
россия
сша
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999423099_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_bc96e27a8103868d4d7aefc19f035d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, индия, скотт риттер, владимир путин
В мире, Россия, США, Индия, Скотт Риттер, Владимир Путин
Риттер предположил, как должны развиваться отношения России и США

Риттер: Россия и США должны заключить новый договор о стратегических вооружениях

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Американский военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Россия и США должны проявить лидерство и сперва заключить новый договор о стратегических вооружениях между собой, после чего появилась бы необходимая база для глобального соглашения в этой области, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Лидерство, которое США и Россия могут проявить, имеет ключевое и основополагающее значение для глобальной ситуации в области контроля над вооружениями, о котором мы говорим. США и Россия должны стабилизировать свои отношения, свои ядерные отношения. Когда это будет сделано, появится основа, с которой можно обратиться к Китаю, Франции, Великобритании, Индии и говорить о глобальной структуре", - сказал он.
По мнению Риттера, без этой основы попытка создать некий глобальный договор по ядерным вооружениям обернулась бы полным хаосом.
"Нельзя говорить о сокращении ядерного потенциала Китая, не упомянув Индию. Но нельзя говорить об Индии, если мы не принимаем в расчет Пакистан. Так что опасность здесь заключается в том, что если попытаться собрать всех сразу, то ничего не выйдет", - отметил он.
Российский лидер Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Риттер оценил значение будущей победы России на Украине
15 ноября 2025, 21:21
 
В миреРоссияСШАИндияСкотт РиттерВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала