Риттер предположил, как должны развиваться отношения России и США
Риттер предположил, как должны развиваться отношения России и США - РИА Новости, 27.01.2026
Риттер предположил, как должны развиваться отношения России и США
Россия и США должны проявить лидерство и сперва заключить новый договор о стратегических вооружениях между собой, после чего появилась бы необходимая база для... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
россия
сша
индия
скотт риттер
владимир путин
россия
сша
индия
в мире, россия, сша, индия, скотт риттер, владимир путин
В мире, Россия, США, Индия, Скотт Риттер, Владимир Путин
Риттер предположил, как должны развиваться отношения России и США
Риттер: Россия и США должны заключить новый договор о стратегических вооружениях
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Россия и США должны проявить лидерство и сперва заключить новый договор о стратегических вооружениях между собой, после чего появилась бы необходимая база для глобального соглашения в этой области, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Лидерство, которое США и Россия могут проявить, имеет ключевое и основополагающее значение для глобальной ситуации в области контроля над вооружениями, о котором мы говорим. США и Россия должны стабилизировать свои отношения, свои ядерные отношения. Когда это будет сделано, появится основа, с которой можно обратиться к Китаю, Франции, Великобритании, Индии и говорить о глобальной структуре", - сказал он.
По мнению Риттера, без этой основы попытка создать некий глобальный договор по ядерным вооружениям обернулась бы полным хаосом.
"Нельзя говорить о сокращении ядерного потенциала Китая, не упомянув Индию. Но нельзя говорить об Индии, если мы не принимаем в расчет Пакистан. Так что опасность здесь заключается в том, что если попытаться собрать всех сразу, то ничего не выйдет", - отметил он.
Российский лидер Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.