Риттер предположил, как должны развиваться отношения России и США

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Россия и США должны проявить лидерство и сперва заключить новый договор о стратегических вооружениях между собой, после чего появилась бы необходимая база для глобального соглашения в этой области, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Лидерство, которое США и Россия могут проявить, имеет ключевое и основополагающее значение для глобальной ситуации в области контроля над вооружениями, о котором мы говорим. США и Россия должны стабилизировать свои отношения, свои ядерные отношения. Когда это будет сделано, появится основа, с которой можно обратиться к Китаю, Франции, Великобритании, Индии и говорить о глобальной структуре", - сказал он.

По мнению Риттера, без этой основы попытка создать некий глобальный договор по ядерным вооружениям обернулась бы полным хаосом.

"Нельзя говорить о сокращении ядерного потенциала Китая, не упомянув Индию. Но нельзя говорить об Индии, если мы не принимаем в расчет Пакистан. Так что опасность здесь заключается в том, что если попытаться собрать всех сразу, то ничего не выйдет", - отметил он.